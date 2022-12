Sans faillir, Neta Auto a livré 15 072 unités en novembre

SHANGHAI, 3 décembre 2022 /PRNewswire/ -- De plus en plus populaires auprès des utilisateurs, les véhicules de tourisme à énergie nouvelle ont maintenu une croissance élevée et soutenue. En Chine, parmi les ventes des marques nationales, le taux d'adoption des véhicules à énergie nouvelle (VEN) a dépassé 55 %, atteignant un niveau sans précédent dans le secteur.