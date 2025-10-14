Sanusi Umar 醫師推出《The Baldcast》，作為《The Bumpinator》的延伸系列，追蹤患者療程後的真實人生

加州曼哈頓灘 2025年10月14日 /美通社/ -- Dr. U Hair and Skin Clinic 今日宣佈推出全新節目《The Baldcast》，由《The Bumpinator》的鏡頭前主要人物 Sanusi Umar 醫師創作及主持。這套全新的伴隨主節目衍生的播客及影像系列，將帶領觀眾跨越治療室局限，直擊患者療癒後的真實人生軌跡。

《The Baldcast》預告片已於 Sanusi Umar 醫師的 YouTube 頻道率先登場。首集正片將於 10 月 20 日（星期一）在 YouTube 首播，音訊版本同步登陸各大播客平台。每集節目長約 15 至 25 分鐘，患者與嘉賓將在鏡頭前真誠分享他們的康復經歷、自我重塑的過程，以及重新出發的勇氣。

一般醫療節目在「療效揭曉」後便告結束，觀眾還在猜測接下來的情況。《The Baldcast》會持續跟進患者數月甚至數年的情況。病症是否真正遠離？療效能否持久？治療如何重塑自信與人際關係？本系列節目不僅聚焦當下結果，更深入展現健康重塑如何徹底改變人生軌跡。

系列聚焦疤痕疙瘩、頸部毛囊炎、脫髮性毛囊炎、分割性蜂窩織炎、疤痕性脫髮、失敗植髮手術及嚴重脫髮等案例。這些病症跨越族裔界限，影響非裔、拉丁裔與白人群體。《The Baldcast》如實呈現「療癒與希望屬於所有人」的普世價值。

節目主要於加州曼哈頓灘的 Dr. U Hair and Skin Clinic 取景，記錄患者長期面對顯性病症的沉默掙扎。每集皆以患者為敘事核心——致敬那些在逆境中堅持、調適、永不言棄的生命勇者。

「許多來賓曾深陷疼痛、羞恥與孤獨的漩渦。」主持人兼創作者 Umar 醫師坦言，「本系列旨在頌揚他們尋求解答、重掌人生的勇氣。真正的療癒不僅關乎醫術，更在於找回內在力量，重歸生活本真。」

節目規格：敘事型訪談播客與影像系列，每集 15-25 分鐘，平台：YouTube、Apple Podcasts、Spotify 預告片發佈：2025 年 10 月 13 日，首集上線：2025 年 10 月 20 日，觀賞連結：youtube.com/@drsanusiumar

Sanusi Umar 醫師簡介Sanusi Umar 醫師（醫學博士，美國皮膚病學會院士）是經認證的皮膚科專科醫師、植髮外科醫師、發明家及教育家。他主持曼哈頓灘 Dr. U Hair and Skin Clinic，並任教於哈博 UCLA 醫學中心及大衛格芬醫學院。其研究成果曾刊載於《JAMA Dermatology》、《Dermatologic Surgery》及《JAAD》等權威期刊。他的專業見解更獲《Dr. Pimple Popper》、《早安美國》、《紐約時報》及《MSNBC》等媒體廣泛報道。

