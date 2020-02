SANY relance la production dans ses vingt-et-un parcs industriels, tout en accélérant leur transformation par le biais d'un développement numérique intelligent

BEIJING, 28 février 2020 /PRNewswire/ -- Le 5 février 2020, une cérémonie courte et solennelle s'est tenue dans l'atelier intelligent n° 18 de SANY à Changsha, afin de célébrer la reprise du travail après le Nouvel An chinois. Dès le 21 février, SANY avait repris un fonctionnement efficace et régulier dans ses vingt-et-un parcs industriels, dont dix-sept sont situés en Chine continentale et quatre en Allemagne, aux États-Unis, en Inde et au Brésil.