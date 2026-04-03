SANY Robotics představuje na veletrhu LogiMAT 2026 řadu elektrických vysokozdvižných vozíků a získává v Evropě přes 600 objednávek
News provided bySANY Robotics Technology Co., Ltd.
Apr 03, 2026, 10:59 ET
Společnost vystavila inteligentní skladová řešení a rozšířila své evropské zastoupení o nové distributorské smlouvy po celém regionu
STUTTGART, Německo, 3. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SANY Robotics předvedla na veletrhu LogiMAT 2026 v německém Stuttgartu kompletní řadu vlajkových vysokozdvižných vozíků spolu s nabídkou integrovaných řešení pro chytré sklady a logistiku. Na této přední světové události logistiky se evropskému trhu poprvé představila pod heslem „DRIVEN BY QUALITY, POWERED BY INTELLIGENCE" (Založeno na kvalitě, poháněno inteligencí) a oficiálně vstoupila do segmentu špičkové logistiky v regionu.
Jako novinka od společnosti SANY se na veletrhu představil tříkolový lithium-iontový vysokozdvižný vozík s protizávažím pro evropský trh. Model s přízvisky jako „Sprinter do úzkých uliček" a „Specialista na chlazené" vzbudil u návštěvníků velký zájem svou hbitostí, inteligentním systémem řízení i bezpečnostními parametry.
Značka SANY dále uvedla na evropský trh svou flotilu elektrických vysokozdvižných vozíků Blue (Blue Electric Forklift Fleet), ve které najdeme jak tříkolové vysokozdvižné vozíky, tak modely s vysokonapěťovými lithium-iontovými bateriemi a skladové vysokozdvižné vozíky. Tato flotila zároveň představuje nejnovější pokroky společnosti v oblasti elektrifikace a inteligentních technologií. Během praktických ukázek na místě si automatizované vysokozdvižné vozíky poradily i se složitými scénáři z provozu – včetně stohování měkkých obalů, stohování do vysokých regálů a vysoce přesného stohování – a podtrhly tak kvality značky SANY na poli inteligentních skladových systémů.
Divize SANY Forklift navíc podepsala na veletrhu kupní smlouvy s více než deseti evropskými distributory, přičemž celkový objem objednávek přesáhl 600 kusů. Jak uvedl zástupce portugalského distributora pan Nuno: „Když značka SANY Forklift zahajovala v listopadu 2024 svou evropskou expanzi, rozhodně jsme chtěli být u toho. Dnes má SANY Forklift díky svým solidním výkonům a rychlé návratnosti zaslouženou důvěru stále širší zákaznické základny v celém Portugalsku."
Plnohodnotný vstup společnosti SANY Robotics na evropský trh se opírá o síť zařízení pro výzkum a vývoj, výrobní kapacity i globální servis skupiny SANY. Jako klíčový aktér přechodu skupiny na digitální, inteligentní a bezobslužné technologie má společnost SANY Robotics všechny předpoklady k tomu, aby se stala globálním poskytovatelem integrovaných řešení pro inteligentní skladování a logistiku. Se svým dlouhodobým důrazem na kvalitu výrobků a inteligenci je společnost odhodlána rozšířit uplatnění elektrických a autonomních manipulačních zařízení a současně pomoci evropským zákazníkům snižovat náklady, zvyšovat efektivitu a naplňovat cíle udržitelnosti.
