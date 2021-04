SANY sur la bonne voie - Points forts du rapport annuel SANY 2020

Le rapport a révélé que SANY a réalisé un chiffre d'affaires de 5,721 milliards USD, soit une augmentation de 35,85 % de moyenne annuelle. Cela lui a permis de se hisser à la tête du marché chinois pendant 10 années consécutives. En 2020, la production de pelles a dépassé les 90 000 unités, soit le chiffre le plus élevé parmi tous les fabricants au niveau mondial. Pendant ce temps, les machines à béton SANY ont maintenu leur position de première marque mondiale avec un chiffre d'affaires de 4,124 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,6 % de moyenne annuelle, et les machines de levage SANY, la première marque en Chine, ont atteint un chiffre d'affaires de 2,959 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,84 % de moyenne annuelle. En outre, le chiffre d'affaires des machines de battage SANY a augmenté de 41,9 % de moyenne annuelle et a atteint 1,04 milliard de dollars. L'entreprise a ainsi conservé sa position de première marque en Chine. Pour ce qui est des machines routières, le chiffre d'affaires a augmenté de 30,59 % pour atteindre 430 millions de dollars tandis que la part de marché des finisseurs SANY a conservé sa première place. Celle des niveleuses et des rouleaux s'améliorent nettement.

Amélioration de la capacité opérationnelle

Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires ont atteint 2,35 milliards de dollars, soit une croissance de 36,25% de moyenne annuelle. Les coûts de la période, y compris ceux des ventes, de la gestion, de la recherche et du développement, et des affaires financières, ont diminué de 1,84%. La société a pris des mesures concrètes pour améliorer sa capacité de gestion des risques, puisque le ratio des prêts en souffrance a continué de diminuer et que le flux de trésorerie a augmenté de 12,45 % pour atteindre 2,04 milliards USD. La rotation des stocks était de 4,17 fois/an en 2020, soit 0,23 de plus que celle de 2019. La rotation des créances est tombée à 80 jours contre 120 jours en 2019.

Progrès dans la transformation numérique

Dans les usines phares de SANY, des technologies telles que la reconnaissance visuelle, la simulation de processus et la robotique lourde ont été largement appliquées pour stimuler la productivité et réduire les coûts de main-d'œuvre. Les niveaux de normalisation, de numérisation, d'automatisation et d'intelligence ont été considérablement améliorés dans les processus commerciaux clés. Un logiciel d'exploitation intégré a été introduit pour interconnecter tous les maillons de l'entreprise, notamment la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, les achats, la R&D, le marketing et les ventes. Dix nouveaux produits à moteur électrique sont sortis de la chaîne de production, notamment des pelles, des grues, des camions malaxeurs, des camions à benne et des engins routiers. La technologie d'auto-conduite, le contrôle à distance, le fonctionnement intelligent, l'analyse du big data et la 5G sont devenus de nouveaux éléments dans la conception des produits.

Des avancées en matière d'internationalisation

En 2020, la pandémie a entrainé une réduction de 27% du marché mondial des machines de construction. Cependant, les activités mondiales de SANY ont maintenu une croissance régulière dans le contexte de la pandémie, avec une augmentation de 3% des ventes de moyenne annuelle et ont atteint 2,4 milliards USD. La part de marché des pelles SANY à l'étranger a connu une croissance importante de plus de 30 %, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Asie du Sud-Est. Des progrès ont été réalisés dans le développement des canaux de marché à l'étranger, des capacités de service à l'étranger, des réseaux de concessionnaires mondiaux et du système de service et d'approvisionnement en pièces détachées à l'étranger.

Des résultats remarquables en matière de R&D et d'innovation

Des politiques de motivation ont été introduites pour faciliter les innovations techniques sur toutes les lignes de produits. En 2020, les investissements en R&D ont augmenté de 33,2% pour atteindre 954 millions USD, ce qui représente 6,3% des recettes annuelles totales de l'entreprise. Le nombre de salariés en R&D a atteint 5 346, soit une augmentation de 69 % par rapport à 2019. En fin 2020, SANY avait déposé 10 278 brevets et en avait autorisé 7 613, soit plus que toute autre entreprise en Chine en 2020. Parmi les nouveaux produits représentatifs, on retrouve

Les super grandes pelles SY870, SY980 et SY1250

La ligne de produits de nouvelle génération de pelles intelligentes

La grue sur chenilles de 4 000 t SCC40000A

Pour l'avenir, SANY reste fidèle à sa devise, « La qualité change le monde ». SANY ne ménagera aucun effort pour améliorer la valeur de sa marque, ses produits, son marketing et ses services. La société continuera à défendre sa position sur le marché international hautement concurrentiel. Tous les dirigeants et employés de SANY continueront à faire le maximum pour faire de SANY un leader mondial dans l'industrie manufacturière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481418/image_1.jpg

SOURCE SANY Group