CHANGSHA, China, 18 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Localizada no noroeste da Arábia Saudita, a NEOM, um projeto gigante de $500 bilhões lançado em 2017, é o projeto mais significativo do SANY Group (SANY) no Oriente Médio com um total de cerca de 2.500 unidades de máquinas projetadas para serem implementadas na construção. Como peça central da "Saudi Vision 2030", um plano ambicioso do governo saudita de transformar a economia do país, a NEOM não será apenas um lugar, mas um lar para pessoas que sonham grande e um centro inovador para aqueles que buscam construir uma cidade 100% sustentável.

SANY Testemunha o Nascimento da Terra do Futuro

O nome NEOM, derivado do prefixo grego "neo" e da primeira letra da palavra árabe "Mustaqbal", significa "novo futuro". A terra futura consiste de três regiões principais:

Oxagon, a maior estrutura flutuante do mundo que atende a 13% do comércio mundial, está pronta para redefinir o setor tradicional com tecnologia limpa e uma rede inteligente de cadeia de suprimentos.

Trojena é um destino montanhoso para o ano todo que combina natureza incrível e experiências únicas centradas no ser humano.

THE LINE, a mais imponente das quatro, é uma cidade inovadora totalmente impulsionada por energia limpa. A cidade em forma de linha se estenderá por 1.700 quilômetros das margens do Mar Vermelho até a cidade de Tabuk, contando apenas com 200 metros de largura e com a parede da cidade espelhada se elevando a 500 metros acima do nível do mar.

Priorizando o bem-estar das pessoas em relação a qualquer transporte e infraestrutura, a THE LINE não terá estradas, nem carros e funcionará com energia 100% renovável. Após a conclusão, 9 milhões de moradores da cidade futura terão acesso a todas as necessidades diárias dentro de uma caminhada de cinco minutos.

SANY implementou mais de 1672 peças de equipamentos no local desde o segundo semestre de 2021, incluindo guindastes, escavadeiras, pás-carregadeiras, caminhões basculantes e caminhões-bomba, e espera-se que o número aumente à medida que os pedidos pretendidos continuam chegando

O funcionamento simultâneo de um número tão grande de máquinas apresenta um desafio de serviço. SANY formou uma equipe de serviço com mais de 50 engenheiros no local para fornecer respostas rápidas e garantir o progresso da construção

Prevista para ser concluída até 2030, a NEOM será uma comunidade impulsionada por grandes mentes e talentos. SANY, com suas mais de 2.000 unidades de máquinas espalhadas pela terra do futuro, tem orgulho de testemunhar o nascimento da cidade inteligente.

