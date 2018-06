Sanya à Londres : premier vol direct de 12,5 heures le 12 juillet

Les deux vols aller-retour, codés CZ651/652, prendront environ 12,5 heures pour un voyage. Le service Sanya-Londres fonctionnera jeudi et dimanche avec des vols au départ de Sanya à 13 h 15 arrivant à Londres à 18 h 45, et les vols au départ de Londres à 22 h 10, arrivant à Sanya à 16 h le lendemain (toutes les heures indiquées sont locales). Le service utilisera l'avion gros-porteur A330-200 d'Airbus avec 4 sièges de première classe « cocon », 24 sièges de classe affaires et 187 sièges de classe économique ainsi qu'un téléviseur personnel de 9 pouces pour chaque siège.

La filiale de China Southern Airlines Hainan a un total de 35 avions basés à Sanya et Haikou, et 61 lignes, dont Sanya (Guangzhou), Osaka, Haikou (Guangzhou), Séoul, d'Hainan vers 35 villes domestiques et étrangères ainsi que 37 destinations impliquant le marché d'Hainan.

En 2017, Hainan s'est concentré sur le développement du tourisme récepteur européen et a choisi l'Europe comme marché touristique émergent à l'étranger. La politique « sans visa requis » a été déployée depuis le 1er mai 2018 et plus de 19 115 touristes « sans visa » ont été acceptés depuis. Vingt-quatre vols directs entre Sanya et la Russie, l'Indonésie et d'autres pays ont été lancés jusqu'à présent, et plus de touristes étrangers et de lignes directes de Hainan Airlines sont attendus.

Selon les fonctionnaires concernés, le marché de l'Europe est devenu un marché émergent de touristes étrangers pour Sanya. Le vol direct Sanya-Londres peut contribuer à la construction de la zone pilote de libre-échange (port) d'Hainan en laissant Sanya jouer pleinement son rôle dans le cadre de l'initiative « une ceinture, une route ».

China Southern Airlines a signé un accord de coopération stratégique avec Hainan Huizhong International Travel Service Co., Ltd pour répondre aux besoins de produits de voyages à l'étranger des touristes européens et de contribuer au bon fonctionnement du vol direct Sanya-Londres par le biais de « l'agence de voyages air + ».

