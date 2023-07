São Paulo exporta US$ 5,44i para os EUA no primeiro semestre; entre os dez principais produtos, oito tiveram alta, aponta Monitor da Amcham

Aviões e equipamentos lideram a lista de exportações

CAMPINAS, São Paulo, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- As exportações do Estado de São Paulo para os Estados Unidos no primeiro semestre de 2023 atingiram US$ 5,447 bilhões, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, elaborado pela Amcham Brasil. Dos dez principais produtos produzidos e vendidos pelas empresas localizadas no estado – a maioria no interior - para aquele país, houve alta em oito deles, a grande maioria produtos industriais, como aviões e peças. O volume total apresentou uma queda de 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas inferior aos 2,1% do Brasil.

Superintendente na Amcham Interior de São Paulo, Willy Lobbe

Dentre os produtos que registraram alta no semestre, o grupo de aeronaves e equipamentos, com US$ 597,364 milhões, alta de 28,1%, aparece como destaque. Instalações e equipamentos de engenharia civil e construtores, e suas partes, com US$ 535,875 (aumento de 23,8%) também teve destaque importante no período. Apesar de menor valor agregado, produtos como sucos de frutas ou de vegetais também teve alta expressiva (84%), somando US$ 190,770 milhões, assim como óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) com alta de 63,2% (US$ 138,381 milhões).

Para o Superintendente na Amcham Interior de São Paulo, Willy Lobbe, os números do primeiro semestre, embora com ligeira queda, são "bastante expressivos". "É importante ressaltar que a grande maioria das exportações é resultado das indústrias localizadas no interior do Estado, principalmente no eixo de atuação da Amcham Interior de São Paulo, onde são cerca de 700 empresas filiadas e com forte presença de multinacionais e empresas nacionais com vocação para exportação", completa.

FONTE Amcham Interior de São Paulo

