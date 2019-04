SAP Concur nomeia Jim Lucier, diretor de receitas para a América do Norte e diretor de serviços, para liderar a empresa durante a próxima fase de crescimento

BELLEVUE, Washington, 29 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A SAP Concur, líder mundial no fornecimento de soluções integradas de gestão de viagens, despesas e faturas, anunciou hoje a nomeação de Jim Lucier para a posição de presidente.

Jim Lucier, um veterano atuando há muito tempo na SAP Concur, assumirá a posição de maior liderança e continuará a liderar experiências da mais alta qualidade para os viajantes de negócios, gerentes de viagens e líderes financeiros ao redor do mundo. Lucier, o ex-diretor de receitas da SAP Concur para a América do Norte e diretor de serviços, passará a atuar plenamente na posição a partir de 1º de julho de 2019, direcionando o crescimento contínuo das soluções de viagens, despesas e faturas da SAP Concur para os clientes globais.

Após 17 anos com a empresa, Mike Eberhard tomou a decisão de aposentar-se mais cedo. Eberhard atua como presidente da SAP Concur desde outubro de 2016, após a aquisição da companhia da SAP. Durante seu mandato, desempenhou um papel crucial liderando a organização através de algumas de suas conquistas mais significativas, globalmente e junto à SAP. Durante os próximos três meses, Eberhard transferirá sua posição para Jim Lucier e após 1o de julho de 2019, atuará como consultor na SAP Concur.

"A SAP Concur continuará a direcionar sua estratégia agressiva para ajudar empresas de todos os portes a administrar melhor as despesas", disse Mike Eberhard, presidente da SAP Concur. "Não posso imaginar ninguém melhor preparado do que o Jim para liderar a SAP Concur em sua próxima fase de inovação e expansão."

Christal Bemont, outra veterana da SAP Concur e ex-gerente-geral e sênior vice-presidente de pequenas e médias empresas globais, foi promovida para liderar as vendas globais da companhia. Atuará como diretora de receitas, reportando-se a Mike Eberhard até a transição da liderança em julho.

Barry Padgett, ex-presidente da SAP Ariba e SAP Fieldglass assumiu uma posição mais abrangente como presidente do grupo de despesas inteligentes da SAP (Intelligent Spend Group), composto da SAP Ariba, SAP Fieldglass e SAP Concur. Nessa posição, Barry direcionará o trabalho da SAP para fornecer aos clientes a habilidade de administrar as três categorias básicas de despesas do fornecedor, centralizando as despesas de todas as fontes e todos os fornecedores em um só lugar. A SAP, com suas soluções Ariba (aquisições), Concur (viagens, despesas e faturas) e Fieldglass (gestão da força de trabalho), é a única fornecedora que proporciona esse nível de visibilidade e controle para organizações em todo o mundo.

"Tendo trabalhado em estreita colaboração com Mike, Jim e Christal na SAP Concur, posso dizer que a riqueza de conhecimentos, a experiência e a paixão que possuem ao servir nossos clientes são inigualáveis e características de sua liderança", disse Barry Padgett, presidente do grupo de despesas inteligentes da SAP. "Quero agradecer pessoalmente ao Mike pelo que realizou preparando a SAP Concur para o sucesso global contínuo."

Lucier uniu-se à SAP Concur em 2008 atuando em uma série de posições executivas, inclusive como gerente-geral da unidade da divisão do governo federal e como diretor de serviços, supervisionando as equipes de serviços, suporte e experiência dos clientes, e mais recentemente expandiu suas responsabilidades com sua nomeação como diretor de receitas para a América do Norte.

"Os clientes estão sob pressão crescente para otimizar as despesas de companhias em todas as fontes e categorias enquanto atendem às demandas da economia global e digital em rápida evolução", disse Lucier. "Estou muito empolgado com a oportunidade de continuar a trabalhar juntamente com Barry, Christal e Mike para abordarmos esses desafios urgentes dos clientes e continuarmos o crescimento de nossa empresa."

Sobre a SAP Concur

A SAP Concur é líder global no fornecimento de soluções integradas de gestão de viagens, despesas e faturas, movida pela busca incessante de simplificação e automatização dos processos diários. Na SAP Concur, um aplicativo de alta categoria orienta os colaboradores durante as viagens, de modo a facilitar o preenchimento dos custos nos relatórios de despesas e automatizar as aprovações de faturas. Ao integrar os dados em tempo quase real e utilizar a IA para auditar 100% das transações, as empresas sabem exatamente o quanto estão gastando, sem se preocupar com pontos cegos no orçamento. A SAP Concur elimina as antigas tarefas tediosas, torna o trabalho atual mais fácil e auxilia empresas a funcionar sempre da melhor maneira. Para mais informações acesse concur.com ou o blog da SAP Concur.

