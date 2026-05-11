-SAP y Cyberwave implementan robots totalmente autónomos con inteligencia artificial en un almacén logístico SAP en funcionamiento

WALLDORF, Alemania, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SAP SE (NYSE: SAP), líder mundial en software de aplicaciones empresariales, y Cyberwave, empresa de software de robótica con IA, anunciaron hoy el exitoso despliegue de robots totalmente autónomos con IA en un almacén logístico operativo de SAP. Esta iniciativa, que se basa en la expansión estratégica de las capacidades de IA física anunciada el año pasado, marca un hito importante: SAP está implementando ahora robótica avanzada en sus propias instalaciones.

ow Cyberwave and SAP automate logistics with robotics and AI

La implementación en el almacén de SAP en St. Leon-Rot, Alemania, que opera con SAP Logistics Management (LGM), la solución de ejecución logística nativa en la nube de SAP, demuestra que la IA física ya no es un concepto de investigación. Hoy en día, ofrece mejoras cuantificables en el rendimiento, con robots que realizan tareas de plegado de cajas, empaquetado y preparación de envíos de forma totalmente autónoma.

Acerca de la integración

La arquitectura ágil y centrada en API de SAP LGM, que atrajo gran atención en LogiMAT 2026 por su rápida implementación y procesos estandarizados, proporciona la base ideal para la automatización robótica. Las tareas se traducen en comandos precisos para el robot mediante el servicio SAP Embodied AI, lo que permite una integración completa a través de SAP Business Technology Platform (BTP) y la plataforma Cyberwave en cuestión de minutos.

"Al integrar la robótica con IA directamente en nuestras operaciones de almacén, demostramos que la IA física ya no es un concepto, sino una realidad que aporta valor hoy mismo. En nuestro almacén de St. Leon-Rot, SAP LGM proporciona la infraestructura digital que permite implementar robots rápidamente, garantizar su funcionamiento fiable y adaptarlos a nuestros procesos. Este es un paso decisivo hacia unas operaciones logísticas más resilientes y eficientes." - Tim Kuebler, director de Almacén y Envíos de SAP

Por qué la robótica logística es difícil y cómo Cyberwave lo resuelve

Los entornos logísticos se encuentran entre los más desafiantes para la robótica. Los robots deben manipular objetos diversos y de formas irregulares, doblar y embalar cajas, mover paquetes, aplicar etiquetas y procesar pedidos de envío; tareas que varían constantemente en cuanto a objetos, disposición y condiciones. Los sistemas robóticos tradicionales requieren una programación manual minuciosa para cada variación de tarea y, a menudo, fallan cuando cambian las condiciones del mundo real.

Cyberwave ha desarrollado la primera plataforma diseñada específicamente para resolver este desafío de principio a fin. En esencia, Cyberwave permite a los operadores:

Recopilar datos de entrenamiento rápidamente mediante interfaces de demostración intuitivas, capturando la variabilidad de las tareas propia de entornos de almacén reales.

Ajustar con precisión los modelos de Visión-Lenguaje-Acción (VLA) y Aprendizaje por Refuerzo (RL) con esos datos, generando políticas de robot que se generalizan a través de diferentes tipos de objetos, orientaciones y variaciones del flujo de trabajo, en lugar de simplemente memorizar movimientos predefinidos.

Implementar y ejecutar esos modelos en robots físicos con bucles de retroalimentación en tiempo real que permiten un perfeccionamiento continuo a medida que evolucionan las condiciones.

El resultado: robots capaces de realizar tareas de alta variabilidad en entornos dinámicos. Mientras que los sistemas convencionales requieren semanas de ingeniería por tarea, el enfoque de Cyberwave reduce el tiempo de entrenamiento de semanas a horas. Operadores sin experiencia pueden enseñar a los robots nuevas tareas mediante demostraciones sencillas, y el sistema se adapta automáticamente a las variaciones en objetos, entornos y flujos de trabajo.

"La colaboración con SAP en el despliegue de un almacén en funcionamiento supone un momento decisivo, no solo para Cyberwave, sino también para lo que la robótica con IA puede ofrecer hoy en día en la logística empresarial. Esto es posible gracias a la combinación de la sólida infraestructura digital de SAP LGM y la capacidad de Cyberwave para recopilar datos de entrenamiento reales y perfeccionar los modelos VLA y RL, que se generalizan a la variabilidad propia de cualquier almacén real. Los robots ya no necesitan una programación minuciosa para cada objeto o escenario: aprenden, se adaptan y mejoran continuamente. Ese es el cambio hacia el que nos hemos estado preparando". - Simone Di Somma, cofundadora y consejera delegada de Cyberwave.

Resultados

En el almacén de SAP en St. Leon-Rot, los robots entrenados e implementados en la plataforma Cyberwave realizan ahora de forma totalmente autónoma el plegado de cajas, el embalaje y la preparación de envíos internos, liberando a los trabajadores de tareas repetitivas y físicamente exigentes y aumentando la productividad del almacén. Toda la integración, desde el entrenamiento de los robots hasta su puesta en marcha, se completó utilizando SAP BTP y la plataforma Cyberwave.

SAP continúa avanzando en sus capacidades de IA integrada, aportando valor a los clientes al tiempo que optimiza sus propias operaciones como una implementación de referencia.

Acerca de SAP

La estrategia de SAP es ayudar a todas las empresas a funcionar como organizaciones inteligentes y sostenibles. Como líder del mercado en software de aplicaciones empresariales, SAP ayuda a empresas de todos los tamaños y sectores a alcanzar su máximo potencial. Para obtener más información, visite www.sap.com.

Acerca de Cyberwave

Cyberwave es una empresa de software de robótica con IA que desarrolla una plataforma para entrenar, optimizar e implementar robots de forma rápida y sencilla, capaces de realizar tareas de alta variabilidad en entornos reales. Al combinar herramientas intuitivas de recopilación de datos con entrenamiento de modelos VLA y RL de última generación, Cyberwave permite a cualquier organización implementar robots capaces y adaptables, sin necesidad de tener amplios conocimientos en robótica. Para obtener más información, visite www.cyberwave.com .

Contacto para medios: Vittorio Banfi, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976635/Cyberwave_SAP.jpg

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Fuentes: