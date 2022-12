Sapura contrata soluções da Avalara Brasil e melhora custos, eficiência e confiabilidade nas operações fiscais

Soluções implementadas reduziram praticamente a zero o índice de retificações e permitiram à equipe se dedicar mais ao core business

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um dos principais players de engenharia submarina do Brasil com atuação na área de óleo e gás e considerado uma das melhores empresas de grande porte para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, a Sapura sentia a necessidade de modernizar sua infraestrutura tecnológica. Antes da implementação das soluções Avalara, que ocorreu em 2017, uma das maiores dificuldades da companhia era as retificações de obrigações fiscais, que giravam em torno de 30%, gerando um estresse emocional na equipe e um alto custo com suporte. Hoje, juntamente com o parceiro de implementação Blank IT, a Sapura conta com grande parte do Ciclo de Compliance Fiscal da Avalara por acreditar nas soluções em nuvem e 100% SaaS.

"Com as soluções adquiridas da Avalara foi possível eliminar várias atividades que são comuns em soluções on Premise, tais como a necessidade de ficar acompanhando a atualização de sistemas, controlar conta do banco de dados e verificar se o servidor está atendendo. Também não é mais necessário uma equipe de sobreaviso durante o fechamento mensal e anual", ressalta Jorge Kort - Gerente de TI da Sapura.

De acordo com Alessandra Almeida, Diretora-Geral da Avalara Brasil, o principal desafio diante do cenário apresentado era implementar uma solução que proporcionasse agilidade, praticidade e segurança a uma equipe enxuta, responsável por muitos clientes e trabalhando sob forte pressão. Além disso, o projeto deveria ser inovador e flexível para acompanhar rapidamente o surgimento de novas obrigações fiscais. "Era importante, ainda, que as novas soluções tivessem uma relação custo-benefício melhor do que as anteriormente adotadas pela Sapura.", relembra.

Integração com as soluções Avalara

Para atender à Sapura, foram desenvolvidos conectores específicos para integração da solução Oracle EBS aos sistemas da Avalara, ao Tax Compliance (para apuração e geração de obrigações), e à Mensageria (para emissão de notas fiscais), economizando mensalmente em estrutura e serviços que apoiariam na emissão e escrituração de cerca de 700 notas fiscais e 20 obrigações federais.

O software fiscal anterior ao da Avalara requeria mais integrações, era mais complexo. O custo da subscrição também era bem superior ao da Avalara.

"O processo de implementação da suíte Avalara foi um desafio bem planejado e realizado com sucesso. Foi a primeira integração que fizemos entre o ERP Oracle EBS e as soluções Avalara. Hoje nós temos estes conectores já rodando em vários outros clientes com sucesso, além da homologação e certificação segundo processos da Avalara globalmente. As chaves para o sucesso foram:

A parceria com a Sapura;

A parceria com a Avalara;

Grande conhecimento em Oracle EBS, banco de dados Oracle e no software Avalara;

Avalara; Plano de comunicação eficiente;

Tomada de decisão rápida;

Desde 2018 a Sapura utiliza a suíte Avalara, assim como as integrações, e ambas recebem constante atualização.", ressalta Ilan Blank, CEO da Blank IT.

Simplicidade de interface das soluções

"Obtivemos excelentes resultados com a migração realizada pela Avalara, com aumento da produtividade e redução das retificações para praticamente zero", ressalta Thiago Palma Machado, Gerente Tributário e Contábil da Sapura. A interface com soluções mais simples, sendo efetiva e prática, é apontada pela Sapura como a mudança crucial para o processamento de obrigações fiscais ganharem agilidade e confiabilidade.

Outra conquista foi a redução de custos da operação fiscal, sobretudo pela facilidade de atualizar as soluções utilizadas sempre que necessário, e sem um investimento pesado em servidores e outros recursos. "Eu tenho um processo muito mais automático hoje. Houve uma redução do envolvimento e tempo consumido da minha equipe com a nova solução fiscal. A Avalara significou uma paz muito grande no nosso dia a dia, soluções que geram confiança, tranquilidade e nos possibilitam trabalhar em outras frentes'', finaliza Thiago.

Para Alessandra Almeida, da Avalara Brasil, esse foi mais um projeto concluído com sucesso. "O novo sistema permitiu que o cliente aderisse plenamente aos padrões e expectativas estipulados pelo compliance fiscal."

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br .

Sobre a Sapura

A Sapura é uma empresa brasileira especializada em serviços submarinos, joint venture entre duas multinacionais com grande relevância para a indústria mundial de energia: a Paratus Energy e a Sapura Energy. Com uma frota de seis navios de serviços submarinos como apoio, instalação e lançamento de dutos flexíveis (Sapura Diamante, Topázio, Ônix, Jade, Esmeralda e Rubi). A companhia conta com uma força de trabalho atual que ultrapassa 1000 profissionais e engloba 13 diferentes nacionalidades.

Sobre a Blank IT

A Blank IT é um consultoria focada em soluções para backoffice, obrigações fiscais, RPA, gestão de performance, advanced analytics outsourcing e BPO. A maestria na implantação de sistemas, aliada a assessoria em processos de controles contábeis, financeiros e informações gerenciais é o combustível para a empresa.

FONTE Avalara

SOURCE Avalara