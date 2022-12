SAR le Prince Mohammed bin Salman annonce Sindalah, premier développement insulaire de NEOM

NEOM, Royaume d'Arabie Saoudite, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Son Altesse Royale Mohammed bin Salman, Prince Héritier, Premier Ministre et Président du Conseil d'administration de la société NEOM, a annoncé le développement de Sindalah, la première destination insulaire de luxe de NEOM et un des projets les plus importants supportant la stratégie touristique nationale de l'Arabie Saoudite.

Principale porte d'entrée de la mer Rouge offrant des expériences nautiques sur mesure, Sindalah devrait commencer à accueillir des clients pour profiter de ses installations exquises et de ses offres exclusives à partir du début de 2024. Il est prévu que le développement crée 3 500 emplois dans le secteur du tourisme et des services d'accueil et de loisirs.

S'étendant sur une superficie d'environ 840 000 mètres carrés, Sindalah fait partie d'un groupe d'îles qui seront développées dans NEOM, chacune selon une vision et un design uniques.

Son Altesse Royale a déclaré : « Il s'agit d'un autre moment important pour NEOM et d'une étape majeure dans la réalisation des ambitions touristiques du Royaume dans le cadre de la Vision 2030. Sindalah sera la première destination insulaire de luxe de NEOM, offrant une passerelle touristique vers la mer Rouge qui deviendra le site touristique le plus excitant et le plus exquis de la région. Ce sera une destination où les voyageurs pourront découvrir la vraie beauté de NEOM et de l'Arabie Saoudite, au-dessous et en dessous de l'eau, faisant de Sindalah l'avenir du voyage de luxe. »

Sindalah, qui s'ajoute à l'offre touristique croissante de NEOM, refaçonnera le calendrier international de la navigation de plaisance de luxe, en offrant aux visiteurs et aux invités une nouvelle saison à apprécier. Elle comprendra une prestigieuse marina de 86 places, une destination idéale pour accueillir les bateaux de luxes, tandis que les bouées au large accosteront les superyachts. Offrant une expérience nautique unique, Sindalah proposera 413 chambres d'hôtel ultra-premium, en plus des 333 appartements haut de gamme. Un club de plage luxueux, un yacht club glamour et 38 offres culinaires uniques vous feront vivre une expérience incomparable en Mer Rouge.

Avec son incroyable éventail d'aménagements, ses installations maritimes de pointe, son emplacement stratégique, et ses paysages naturels exceptionnels, Sindalah devrait s'imposer comme l'une des îles les plus séduisantes de la mer Rouge.

S'appuyant sur sa capacité à concevoir de nouvelles opportunités touristiques à partir de rien, NEOM travaille avec des marques de loisirs et d'hôtels de classe mondiale pour faire de Sindalah une destination luxueuse et glamour en mer Rouge pour la communauté mondiale des plaisanciers. NEOM développe l'île pour en faire une destination haut de gamme entourée d'un environnement marin éblouissant et diversifié, qui abrite l'une des plus belles réserves de corail du monde.

Sindalah devrait également devenir une destination populaire de golf en offrant aux amateurs l'occasion de découvrir un parcours de classe mondiale de 6 474 yards (5 920 mètres) par 70. Avec ses 18 tees, le parcours de golf de Sindalah offrira deux expériences uniques de neuf trous.

L'annonce de Sindalah confirme l'accélération du développement de NEOM en vue de réaliser la vision ambitieuse de Son Altesse Royale le Prince Héritier avec le développement de ses projets phares tels que THE LINE, dont les plans ont été récemment révélés par Son Altesse Royale le Prince Héritier; TROJENA, sa destination mondiale de tourisme de montagne qui sera la première retraite de ski en plein air dans la région du Golfe Arabe; et OXAGON, sa ville de fabrication et d'innovation réimaginée. Tous les projets NEOM visent à redéfinir la manière dont l'humanité vit et travaille en harmonie avec la nature.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

