SAR [Sua Alteza Real] Príncipe Mohammed bin Salman anuncia a fundação da OXAGON, o maior complexo industrial flutuante do mundo

No momento do anúncio a respeito da fundação da cidade, Sua Alteza Real disse: "OXAGON será o catalizador de crescimento e diversidade econômicos na NEOM e no Reino, atendendo também as nossas ambições na Visão 2030 [da Arábia Saudita]. A OXAGON contribuirá para a redefinição da abordagem mundial para o desenvolvimento industrial no futuro, protegendo o meio ambiente enquanto gera empregos e crescimento para a NEOM. Contribuirá para o comércio e os negócios regionais da Arábia Saudita e ajudará na criação de um novo ponto focal dos fluxos comerciais globais. Estou contente em ver que os negócios e o desenvolvimento começaram de fato e aguardamos a rápida expansão da cidade."

Nadhmi Al-Nasr, CEO da NEOM, disse: "Por meio da OXAGON, haverá uma mudança vital no modo como o mundo observa as unidades fabris. O que nos motiva é ver o entusiasmo de vários parceiros nossos, que demonstraram muito interesse em iniciar os seus projetos na OXAGON. Esses pioneiros da mudança fundarão fábricas, desenvolvidas com tecnologia de ponta em inteligência artificial, para alcançar um crescimento rápido e significativo nesta era para a Quarta Revolução Industrial. Assim como a THE LINE, a OXAGON será uma cidade cognitiva completa que fornece qualidade de vida excepcional aos seus habitantes."

Composto por uma ampla área na região sudoeste de NEOM, o ambiente central urbano encontra-se no centro de um polo portuário e logístico integrado que alojará a maioria dos habitantes previstos da cidade. O design octogonal exclusivo reduz o impacto no ambiente e fornece o proporciona um aproveitamento ideal do terreno, sendo o restante aberto para preservação de 95% do ambiente natural. Uma característica determinante da cidade é a maior estrutura flutuante do mundo, que será o centro da "Economia Azul" da NEOM e conquistará um crescimento sustentável.

A OXAGON complementa a mesma filosofia e princípios da THE LINE (inaugurada em janeiro de 2021) e oferecerá uma qualidade de vida excepcional em termos de harmonia com a natureza. Localizada perfeitamente no Mar Vermelho, próximo ao Canal de Suez, no qual atravessam cerca de 13% das intercâmbios comerciais do mundo, a OXAGON será um dos polos logísticos de maior avanço tecnológico do mundo com conectividade portuária e aérea integrada.

A OXAGON determinará os padrões globais para tecnologias avançadas

A OXAGON fundará o primeiro ecossistema de supply chain e portuário completamente integrado do mundo na NEOM. A unidade de distribuição portuária, logística e ferroviária será unificada, oferecendo níveis de produtividade internacionais e equilibrando as emissões de carbono, definindo padrões globais na adoção de sustentabilidade ambiental e tecnológica.

O sistema físico e digital logístico e de supply chain ágil e integrado possibilitará um planejamento em tempo real, resultando em distribuição segura pontual, eficiência e custo-benefício aos parceiros industriais.

O núcleo da OXAGON consistirá na adoção das tecnologias mais avançadas, como a Internet das Coisas (IoT), fusão de humanos e máquinas, inteligência artificial e preditiva e robótica, sendo que todas estão ligadas a uma rede de centros de distribuição totalmente automatizados e recursos autônomos de distribuição ao consumidor para guiar as ambições da NEOM na criação de supply chain constante e integrado, inteligente e eficiente.

Sete setores inovadores, todos alimentados por energia 100% renovável

A cidade "net-zero" [com equilíbrio na emissão de gases] será alimentada por energia 100% limpa e será um ponto focal de líderes industriais que desejam ser os pioneiros na mudança para criar as fábricas avançadas e limpas do futuro.

Sete setores formam o núcleo do desenvolvimento industrial da OXAGON, sendo que inovação e novas tecnologias dão origem a uma base vital dessas indústrias. Essas indústrias são: energia sustentável; mobilidade autônoma; inovação em água; produção alimentar sustentável; saúde e bem-estar; tecnologia e fabricação digital (incluindo telecomunicações, tecnologia espacial e robótica); e métodos modernos de construção; todos alimentados por energia 100% renovável.

Comunidades integradas à natureza

Muitos dos recursos da THE LINE que oferecem qualidade de vida excepcional são demonstrados na paisagem urbana de OXAGON. As comunidades serão seguras para a mobilidade a pé ou à base de hidrogênio. A indústria sustentável será construída em torno das comunidades, minimizando o tempo de trajeto e fornecendo qualidade de vida excepcional com uma integração constante da natureza no ambiente urbano.

Educação, Pesquisa e Inovação competirão com centros globais

A OXAGON inovará na criação de uma economia verdadeiramente circular com um ambiente colaborativo construído com base em pesquisa e inovação: O campus de inovação da OXAGON sediará o ambiente de Educação, Pesquisa e Inovação (ERI) que competirá com centros globais estabelecidos.

O desenvolvimento de OXAGON está mesmo acontecendo e os projetos estão em andamento para as unidades fabris de grande porte. Essas unidades incluem o maior projeto de hidrogênio verde do mundo, que envolve a Air Products, a ACWA Power e a NEOM em um empreendimento tripartite; a maior e mais avançada fábrica de construção de edifícios modulares com a Gulf Modular International; e o maior centro de dados de hiperescala na região, uma joint venture entre a FAS Energy e a NEOM.

Com um sistema regulatório da melhor categoria de suporte em massa, a OXAGON crescerá rapidamente e dá as boas-vindas aos seus primeiros locatários de produção no início de 2022.

Sobre a NEOM

A NEOM é um acelerador de progresso humano e uma perspectiva de como seria o Novo Futuro. Trata-se de uma região no noroeste da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, construída a partir do zero como um laboratório vivo – um local onde o empreendedorismo traça o caminho desse Novo Futuro. Será o destino e o lar de pessoas que sonham alto e querem fazer parte da construção de um novo modelo de qualidade de vida excepcional, gerando negócios prósperos e reinventando a preservação ambiental.

A NEOM será o lar e o ambiente de trabalho de mais de um milhão de moradores de todo o mundo. Incluirá cidades e municípios, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, centros de esporte e entretenimento e destinos turísticos hiperconectados e cognitivos. Sendo um polo da inovação, empreendedores, líderes comerciais e empresas virão para pesquisar, desenvolver e comercializar novas tecnologias e empresas de forma revolucionária. Os moradores de NEOM incorporarão valores internacionais distintos e adotarão uma cultura de pesquisa, audacidade e diversidade – todos corroborados por uma legislação progressiva compatível com as normas internacionais e propícia para o crescimento econômico.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected] ou visite www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom.

