Sarbacane annonce l'acquisition de son concurrent allemand rapidmail et accélère sa stratégie d'acquisitions pour viser 100 millions € de CA en 2025

50% de croissance en 2021. Tel est l'objectif que s'est fixé Groupe Sarbacane. Une ambition rendue possible grâce à l'excellente santé de ses activités historiques, ainsi que par cette annonce de l'acquisition de rapidmail. La société allemande créée en 2008, et en croissance depuis sa création avec une progression de plus de 40% en 2020, compte aujourd'hui une petite trentaine de collaborateurs et 15 000 clients PME, majoritairement sur le territoire germanophone (Allemagne, Autriche et Suisse).

Le montant de l'opération reste confidentiel. Ce rapprochement permettra au groupe nordiste de dépasser la barre des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2021 et de compter 45 000 clients dans plus de 80 pays.

« C'est un grand moment pour notre groupe mais aussi pour le secteur. Après le rachat de Datananas l'année dernière, nous accélérons encore en faisant cette fois un grand pas à l'international. Avec l'acquisition de rapidmail, très belle entreprise bien ancrée sur le territoire allemand, la part du CA du groupe Sarbacane réalisée à l'international passe à plus de 30%, et dépassera les 50% dans un futur proche. »

Mathieu Tarnus

Fondateur & PDG de Sarbacane

« C'est une très belle rencontre et l'union de deux acteurs majeurs du marketing digital sur leurs marchés respectifs, aux modèles de développement très similaires et aux valeurs communes. Nous sommes ravis de rester à bord et avons hâte de partager nos expertises, travailler ensemble au développement de nos marques partout en Europe et construire un leader européen du marketing et de la communication digitale. »

Steffen MÜLLERS y Sven KUMMER

co-CEO de rapidmail

Objectif consolidation

Déjà présent en Allemagne via sa marque à l'étranger Mailify, Sarbacane renforce donc sa position sur le marché germanophone et confirme ses ambitions hors de ses frontières historiques. Pionniers et référents sur leurs marchés respectifs en matière d'email marketing et d'automation, Sarbacane et rapidmail vont mettre en commun leurs forces, ressources et moyens et poursuivre la forte croissance sur leurs marchés respectifs.

En matière de R&D, les synergies sont nombreuses et permettront d'accélérer encore et toujours le rythme de l'innovation, une valeur chère à Groupe Sarbacane. Les équipes collaborent déjà et continueront ensemble d'anticiper et de développer les solutions répondant aux enjeux du digital de demain.

Deuxième acquisition en un an et un plan ambitieux visant à atteindre les 100M€ de chiffre d'affaires en 2025

Après l'acquisition de la start-up parisienne Datananas en avril 2020, le groupe qui fêtera ses 20 ans cette année valide aussi par cette opération un nouvel axe à sa stratégie d'expansion, celui de la croissance externe. Le marché adressé par les solutions de Groupe Sarbacane est gigantesque et encore très éclaté en termes d'offres et d'acteurs. L'entreprise a réalisé 31% de croissance en 2020 et vise à présent les 50% et plus de 20 millions d'euros pour 2021. Elle entend encore accélérer son développement européen dans les prochaines années, notamment au travers de nouvelles acquisitions, et cible désormais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 5 ans.

Conseils sur la partie juridique :

EY Ventury – Paul Grégoire et Marnie Richard

SMP - Benjamin Ullrich et Matthias Kresser

Investisseurs : Kaloma Capital (Mathieu Tarnus) & IDI (Julien Bentz, Augustin Harrel-Courtès et Inès Lavril)

Banques partenaires : CIC Nord Ouest (Cédric Bouillon) / CMNE (Philippe Amouriaux) / BANQUE POPULAIRE (Martin Descamps)

A propos

Groupe Sarbacane

Création : 2001

Localisation : Hem (France)

Fondateur & CEO : Mathieu Tarnus

Groupe Sarbacane, éditeur d'applications dédiées à la communication des entreprises, est reconnu pour son logiciel éponyme, acteur de référence de l'emailing en France depuis 2001. Le groupe a développé une galaxie de produits autour de ses expertises en email marketing, campagnes sms et marketing automation : Sarbacane, Primotexto, Jackmail, Tipimail, Touchdown, Layout et Sarbacane Chat. Sarbacane, qui compte une centaine de salariés dans ses bureaux de la métropole lilloise et de Barcelone, entend quadrupler de taille d'ici 2025.

rapidmail

Création : 2008

Localisation : Freiburg im Breisgau (Allemagne)

Co-CEO : Sven Kummer & Steffen Müllers

Fondée en 2008, rapidmail compte plus de 15 000 clients de toutes tailles et secteurs dans 28 pays. Sa petite trentaine de salariés est basée essentiellement à Fribourg-enBrisgau, mais aussi à Berlin et Hambourg. Le spécialiste allemand de l'email marketing et de la création de newsletters a réalisé en 2020 une croissance de 40%.

IDI

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,03 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249843/Sarbacane_Software_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1455456/rapidmail_Logo.jpg

Contact :

Matthieu DELENEUVILLE,

[email protected]

+33 032 832-8015

SOURCE Sarbacane