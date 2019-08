Saron Investments aposta no atendimento personalizado e em educação financeira como futuro para os investimentos

Para mudar este contexto, a Saron Investments surge para ajudar pessoas físicas e jurídicas a alcançarem melhores retornos. "Por meio de um atendimento personalizado, fazemos uma avaliação completa do perfil do nosso cliente, consideramos não só os aspectos objetivos de seus investimentos, tais como rentabilidade e necessidade de liquidez, mas também conceitos intangíveis como relacionamento familiar, estilo e momento de vida", afirma Vinícius Serra, sócio da Saron.

Os juros no Brasil (Taxa Selic) estão nos menores patamares históricos. "A queda da taxa básica de juros exige uma sofisticação nos investimentos, o brasileiro precisa conhecer soluções fora dos grandes bancos".

Neste cenário a educação financeira torna-se um pilar transformador da sociedade e o atendimento personalizado da Saron traz enormes benefícios. "Os gerentes dos bancos têm carteiras inchadas, não conseguem acompanhar os investimentos dos clientes, atuando de maneira mais reativa. Aqui na Saron realizamos um monitoramento ativo das carteiras, além de revisões periódicas com nossos clientes".

As soluções do escritório atendem do cliente que está em fase de construção de patrimônio, ao que exige soluções complexas de Private banking ou investimento no exterior. "A Saron é credenciada a XP Investimentos. Nossas soluções são as mais completas do mercado brasileiro e incluem também soluções inovadoras de abrangência global".

Com valores voltados para a ética e transparência, a Saron atinge 97 pontos no NPS* (Net Promoter Score), metodologia internacional utilizada por grandes empresas como Apple e Nike, que mede o grau de satisfação dos clientes. A excelência no atendimento garantiu a quinta posição entre os mais de 600 escritórios de investimentos credenciados a XP na qualidade de atendimento.

A equipe conta com mais de 40 profissionais, experientes e certificados, para apresentar as melhores e mais modernas soluções a seus clientes. "Apesar da forte bagagem técnica, nosso time se aperfeiçoa constantemente, seja por meio de cursos ou de uma rotina interna intensa de troca de experiências com experts do mercado financeiro". Em pouco mais de um ano, a Saron já aparece entre as 50 maiores operações da XP*.

*Dados referente a maio de 2019.

Saiba mais em www.saroninvestments.com.br

Telefone para contato: (11) 2391-0925.

FONTE Saron Investments

Related Links

http://www.saroncapital.com.br/investments/



SOURCE Saron Investments