SARS-CoV-2, virus de la grippe A inactivé par un tissu de nylon imprégné de zinc

« L'absorption et l'inactivation constituent un défi majeur », a déclaré Vikram Gopal, docteur en médecine, coauteur principal et directeur de la technologie chez Ascend Performance Materials. « Les maladies virales respiratoires, telles que le COVID-19 et la grippe, sont transmises par des gouttelettes et des aérosols. Le polypropylène, le matériau des masques jetables couramment utilisés, est un plastique hydrophobe qui n'absorbe pas l'humidité. Au lieu de cela, les virus peuvent rester à la surface du masque, ce qui constitue un risque de transmission lorsque l'on manipule le masque. »

Le coton pose également des problèmes, selon le Dr Gopal. « Le coton absorbe efficacement l'humidité, mais il ne rend pas inactif le virus, ce qui constitue à nouveau un risque de transmission », a-t-il déclaré.

Dans l'article publié dans la revue ACS Applied Materials Interfaces, les chercheurs ont décrit la façon dont un tissu en nylon 6-6 imprégné d'ions zinc actifs absorbe les gouttelettes d'humidité contenant des virus et inactive efficacement les particules. Le tissu a permis une réduction de 2 logs, soit 99 %, des particules virales en une heure.

L'équipe de recherche a également pu démontrer que le nylon contenant des ions zinc actifs reste stable dans le temps, conservant ses propriétés d'inactivation du virus après 50 lavages.

« L'étude montre à quel point le textile en nylon avec du zinc est plus performant que les matériaux en coton et en polypropylène largement utilisés pour l'absorption et l'inactivation des virus », a déclaré le Dr Gopal.

Les résultats ont des répercussions considérables sur le développement futur des EPI, a déclaré le Dr Gopal.

« Les EPI sans agents pathogènes ne font pas que réduire le risque de transmission du virus », a déclaré M. Gopal. « En rendant les EPI lavables et réutilisables, vous réduisez le besoin de produits à usage unique, évitant ainsi que des centaines de millions de masques ne soient jetés. »

