Sartorius va acquérir Albumedix, créant ainsi une centrale de solutions de thérapie avancées innovantes

Grâce à leurs forces combinées, Sartorius et Albumedix vont accélérer la disponibilité de composants essentiels à la fabrication de thérapies avancées et de produits biopharmaceutiques de nouvelle génération, à l'échelle mondiale.

Le campus d'Albumedix à Nottingham, au Royaume-Uni, sera établi en tant que centre d'excellence pour la bio-innovation et la fabrication conforme aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) de Sartorius.

Le groupe des sciences de la vie Sartorius va acquérir toutes les actions en circulation d'Albumedix Ltd. pour un montant d'environ 415 millions de livres sterling.

NOTTINGHAM, Angleterre, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Albumedix Ltd. (« Albumedix »), un leader reconnu dans les solutions à base d'albumine humaine recombinante, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour être acquise par le groupe des sciences de la vie Sartorius, un leader international dans les technologies de laboratoire et de biotraitement pour l'industrie biopharmaceutique. Grâce à cette acquisition, Albumedix et Sartorius élargissent leur espace de solutions avec des technologies complémentaires et des compétences synergiques, afin de fournir des solutions scientifiques pour l'ensemble de la chaîne de valeur des thérapies avancées.

Avec un héritage d'albumine humaine recombinante qui s'étend sur près de quatre décennies, Albumedix a travaillé aux côtés de ses partenaires des sciences de la vie, pour innover et contribuer à la disponibilité de nombreux produits pharmaceutiques plus sûrs et plus stables. L'entreprise continuera d'être dirigée par le PDG d'Albumedix, Jonas S. Møller, et par son équipe de direction, qui restent dédiés au service de l'industrie des sciences de la vie.

Cette acquisition confirme l'évolution générale du marché vers des solutions entièrement définies et de haute qualité pour la fabrication de produits thérapeutiques avancés, dont l'albumine humaine recombinante est un composant essentiel. Albumedix fera partie de la division Solutions de biotraitement au sein de Sartorius. Le campus d'Albumedix en pleine croissance à Nottingham, au Royaume-Uni, sera établi comme un centre d'excellence de Sartorius dédié à la bio-innovation et à la fabrication conforme aux BPF de matières premières critiques. Sartorius cherchera à investir rapidement dans l'expansion des capacités d'innovation d'Albumedix et de sa plateforme exclusive de production de protéines recombinantes.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Sartorius et nous avons hâte d'accélérer nos plans de croissance ambitieux pour offrir des solutions critiques à nos clients internationaux. Nous avons été très impressionnés par les connaissances et les capacités de Sartorius sur les marchés du biotraitement, et nous sommes ravis de nous joindre à ce projet ambitieux. Nous pensons que Sartorius apportera une valeur inestimable en renforçant notre portée sur le marché et en élargissant notre capacité d'innovation, ainsi qu'en développant de manière significative notre plateforme existante. Nous sommes impatients de poursuivre notre promesse de favoriser l'excellence dans l'industrie des sciences de la vie », a déclaré Jonas S. Møller, PDG d'Albumedix.

« Albumedix sera un ajout important aux solutions de thérapie avancées de Sartorius, notamment en ce qui concerne notre activité de milieux de culture cellulaire, car elle nous permettra de renforcer notre position en tant que fournisseur pertinent de milieux chimiques innovants et de matériaux auxiliaires critiques. Ce marché offre un fort potentiel de croissance en raison de l'augmentation des exigences réglementaires ainsi que de la demande croissante pour l'utilisation de l'albumine humaine recombinante dans les applications à proximité de patients. Albumedix ajoutera également d'importants excipients de formulation à nos solutions de production de vaccins, ce qui nous permettra de développer nos relations avec nos clients actuels et d'en créer de nouvelles », a déclaré René Fáber, membre du comité de direction de la division Solutions de biotraitement de Sartorius.

Selon les termes de l'accord, Sartorius, par l'intermédiaire de son sous-groupe français coté en bourse, Sartorius Stedim Biotech, acquerra toutes les actions en circulation d'Albumedix Ltd. pour un prix d'achat convenu d'environ 415 millions de livres sterling. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre 2022.

William Blair a agi en tant que conseiller financier d'Albumedix, et Eversheds Sutherland a fourni des conseils juridiques. Milbank LLP a fourni des conseils juridiques à Sartorius dans le cadre de cette transaction.

À propos d'Albumedix

Albumedix est une entreprise à vocation scientifique et un leader reconnu dans le domaine des meilleures solutions à base d'albumine. Établie au Royaume-Uni en 1984, avec pour mission de favoriser l'excellence, Albumedix a aidé ses partenaires des sciences de la vie à fournir des centaines de millions de doses sûres de produits thérapeutiques cliniques et commercialisés, dans le monde entier. Les solutions d'Albumedix comprennent la seule albumine humaine recombinante conforme à l'USP-NF (Recombumin®), des services de développement et de conformité axés sur le client et des technologies d'amélioration des médicaments (Veltis®). En s'efforçant toujours d'aller plus loin et en remettant en question le statu quo, Albumedix permet le développement et la commercialisation de thérapies avancées et de produits biopharmaceutiques de nouvelle génération au profit des populations du monde entier.

À propos de Sartorius

Le Groupe Sartorius est un partenaire international de premier plan de la recherche en sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique. Avec des instruments de laboratoire et des consommables innovants, la division Produits et services de laboratoire du Groupe se concentre sur les besoins des laboratoires de recherche et de contrôle qualité des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et des instituts de recherche universitaires. La division Solutions de biotraitement, avec son large portefeuille de produits axés sur les solutions à usage unique, aide les clients à fabriquer des médicaments et des vaccins biotechnologiques de manière sûre et efficace. Le Groupe affiche une croissance annuelle moyenne à deux chiffres et développe régulièrement son portefeuille par des acquisitions de technologies complémentaires. Au cours de l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 3,45 milliards d'euros. Fin 2021, près de 14 000 personnes étaient employées sur les quelque 60 sites de fabrication et de vente du Groupe, au service des clients du monde entier.

