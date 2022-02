SASKATCHEWAN POLYTECHNIC MET EN PLACE UNE PLATEFORME D'ÉVALUATION POUR L'APPRENTISSAGE AFIN DE PRÉPARER LES ÉTUDIANTS À RÉUSSIR LEURS COURS D'INGÉNIERIE, DE TECHNOLOGIE ET DE MATHÉMATIQUES COMMERCIALES

SASKATOON, SK, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- La Saskatchewan Polytechnic est le principal fournisseur d'enseignement technique et de formation axée sur les compétences dans la province de la Saskatchewan pour plus de 28 000 étudiants, proposant des programmes qui touchent tous les secteurs de l'économie. Leur priorité est de veiller à ce que les étudiants aient accès à une éducation postsecondaire innovatrice et de grande qualité, et que les employeurs aient accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée et très compétente qui contribue à la prospérité de la Saskatchewan.

La Saskatchewan Polytechnic a constaté que les nouveaux étudiants manquent de compétences en numératie, engendrant un impact négatif sur leurs cours de mathématiques. De nombreux étudiants n'ont pas les compétences préalables en mathématiques et n'ont pas le niveau de compétences nécessaire pour réussir leurs cours de mathématiques – une expérience commune aux établissements postsecondaires de tout le pays. Pour surmonter ces difficultés, les établissements ont créé leurs propres évaluations et documentation de soutien dans le but de combler l'écart de niveau en numératie qui existe pour les étudiants qui entament leurs études supérieures.

La Saskatchewan Polytechnic a choisi de mettre à l'essai et de mettre en œuvre un système d'évaluation pour l'apprentissage (appelé OCMT) qui a été conçu par les 24 établissements d'enseignement supérieur de l'Ontario et financés par le secteur public dans le cadre du College Math Project (CMP) et du College Student Achievement Project (CSAP) subséquent. Le CSAP a mené plus d'une décennie de recherches et d'essais sur le terrain auprès de plus de 10 000 étudiants, ce qui a mené à l'élaboration de l'OCMT, qui a été mis en œuvre de façon efficace pour rehausser le niveau de numératie des étudiants dans de nombreux établissements postsecondaires partout au Canada.

Durant l'été 2020, la Saskatchewan Polytechnic a mis à l'essai l'OCMT auprès d'environ 200 étudiants inscrits à ses cours de mathématiques en ingénierie et technologie. La plateforme a été introduite par les Services d'apprentissage de l'établissement et intégrée au système de gestion de l'apprentissage pour offrir aux étudiants des sessions uniques pour accéder à la plateforme.

L'OCMT a présenté aux étudiants une évaluation diagnostique qui les aiderait à identifier leurs forces et les domaines à améliorer. Selon les résultats de l'évaluation diagnostique, les élèves pourraient améliorer leurs compétences en numératie à l'aide de modules interactifs et vocaux. Une fois les modules terminés, ils auraient la possibilité d'évaluer leurs progrès au moyen d'une évaluation sommative complète.

Les résultats du projet pilote ont mené à des modifications dans la prestation de la plateforme afin d'accroître l'engagement et l'efficacité, notamment la possibilité pour les étudiants de recevoir un certificat après avoir réussi l'évaluation de l'OCMT. Ils ont également obtenu une note représentant 5 % dans leurs cours respectifs pour cette réussite.

À l'automne 2021, l'OCMT a été mis en œuvre auprès d'un plus grand groupe d'étudiants inscrits aux cours d'ingénierie, de technologie et de mathématiques commerciales. Grâce aux communications périodiques avec les nouveaux étudiants des services d'apprentissage, les responsables de programme et les instructeurs en mathématiques, l'utilisation de la plateforme par les étudiants a significativement augmenté. De plus, les visualisations de données ont montré qu'une fois que les élèves étaient sur la plateforme, bon nombre d'entre eux suivaient tous les modules de mise à niveau et obtenaient des notes élevées dans l'évaluation sommative. Les données concernant les élèves dans chaque domaine ont montré une augmentation globale des scores du diagnostic au sommatif.

Le succès de ces projets pilotes a incité la Saskatchewan Polytechnic à trouver des moyens de mettre l'OCMT à la disposition de tous les étudiants de l'établissement afin d'élever le niveau de numératie et de préparer les étudiants à réussir leurs cours de mathématiques.

Pour en savoir plus sur la façon dont la Saskatchewan Polytechnic pallie le manque de numératie dans son établissement, n'hésitez pas à communiquer avec ses partenaires en technologie de l'apprentissage et de l'évaluation, Vretta, à [email protected]. Pour en savoir plus sur l'OCMT, rendez-vous sur : ocmt.mathsuccess.ca.

