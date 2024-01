Sasken fournit le premier dispositif à large bande par satellite à haut débit au monde pour les communications critiques

BANGALORE, Inde, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies Limited (Sasken), concepteur et intégrateur de systèmes de premier plan, est fier de présenter le premier produit satellite au monde basé sur la technologie LTE, l'équipement satellite mobile (MSE). Cette solution innovante permet de réaliser des communications critiques lors de catastrophes naturelles telles que les tsunamis, ainsi que dans le cadre d'opérations normales. Elle propose un large éventail de services, notamment les appels d'urgence, la téléphonie, la télécopie, la messagerie, les données et d'autres fonctionnalités.

Pionnier de l'industrie des télécommunications par satellite, Sasken a conçu, développé et déployé le matériel et le logiciel MSE, révolutionnant ainsi l'industrie des communications par satellite. L'introduction du LTE sur les équipements mobiles par satellite assure des services 3GPP standard sur l'infrastructure satellitaire, transformant l'ancienne infrastructure de réseau satellitaire en un réseau de télécommunications standard et interopérable.

« Sasken continue de repousser les limites et de redéfinir les frontières de l'innovation technologique, a déclaré M. Rajiv C. Mody, président et directeur général de Sasken Technologies. Je suis fier de diriger une équipe qui a conçu ce produit depuis son concept et sa conception jusqu'à la commercialisation de ce système satellitaire complexe pour les communications critiques à grande vitesse. L'équipe a réalisé la conception pour rendre ce produit viable pour une utilisation à long terme sur le terrain, ce qui aura un impact sur la vie de millions de personnes en permettant la communication par satellite pour la sécurité publique. Notre engagement en faveur de l'excellence technique, de la satisfaction du client et du dépassement des limites du possible est à l'origine de notre succès. »

« Nous sommes fiers de participer à cette solution innovante. Cette technologie pionnière garantit une connectivité ininterrompue et fiable, même sur des terrains éloignés ou difficiles, et plus important encore lorsque d'autres modes de communication échouent lors de catastrophes naturelles et de désastres. Une fois de plus, Sasken a tenu son engagement d'aider ses clients à lancer des produits complexes et techniquement avancés, qui font du monde un endroit meilleur et plus sûr », a ajouté M. Abhijit Kabra, PDG de Sasken Technologies.

L'une des principales caractéristiques du système MSE est l'intégration d'une antenne de suivi. Grâce à une plateforme modernisée, économe en ressources et extensible, le système MSE assure le soutien technique à long terme des services de télécommunication. Cette rentabilité, combinée à une capacité d'utilisation accrue, présente aux opérateurs de télécommunications par satellite de nouvelles opportunités de croissance du marché.

« En tant que responsable de la livraison de la division des communications satellites, je m'engage à collaborer avec nos clients pour fournir des solutions et des services innovants et rentables. Nous nous efforçons d'accélérer la mise sur le marché tout en nous engageant à fournir des produits exceptionnels utilisés dans le monde entier, a commenté M. Rizwanul Islam, vice-président adjoint chargé de la livraison. Grâce à notre expertise dans les technologies de pointe, nous permettons à nos clients de manœuvrer dans les méandres de l'ère numérique et de conserver un avantage concurrentiel. Aux côtés de nos équipes qualifiées, nous transformons les industries et créons un monde connecté et intelligent pour les générations futures. »

« Nous sommes extrêmement fiers de notre réussite révolutionnaire, à savoir le développement d'un produit qui constitue une "première mondiale". Le processus de création d'un produit LTE sur satellites GEO, qui intègre des canaux satellitaires liés, des systèmes d'antennes, la mobilité et la robustesse tout en garantissant la rentabilité, a représenté pour nous un défi technique très intéressant. En tant qu'équipe, nous avons relevé ce défi avec succès, ce qui a abouti à la conception d'un produit de haute qualité qui garantit un fonctionnement fiable pour les communications critiques », a confié M. Mikko Keskilammi, vice-président adjoint chargé de la conception matérielle.

Sasken se réjouit de l'impact potentiel du produit satellite basé sur la technologie LTE MSE. Grâce à sa conception de pointe, à ses fonctions avancées et à son utilisation dans des situations de communication critiques, la solution renforce la position de notre client sur le marché et crée de nouvelles opportunités pour la croissance de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur le produit satellite basé sur la technologie LTE MSE et sur Sasken, veuillez consulter notre site Web www.sasken.com

À propos de Sasken :

Sasken est un spécialiste de l'ingénierie des produits et de la transformation numérique qui fournit des services de R&D en matière de conception et mise sur le marché ainsi que de puce à capacités cognitives aux leaders mondiaux des secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile, de l'industrie, de l'électronique grand public, des appareils d'entreprise, des communications par satellite, des télécommunications et des transports. Depuis plus de 30 ans et grâce à de multiples brevets, Sasken a transformé les activités de plus de 100 entreprises du classement Fortune 500, alimentant plus d'un milliard de dispositifs grâce à ses services et à sa propriété intellectuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.sasken.com

Contact pour les médias :

Rekha Sahay Ghosh

Responsable marketing et communications

E-mail : [email protected]

Tél : +91 80 6694 3009