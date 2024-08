Sasken s'associe à Trustonic pour proposer des options de sécurité avancées aux équipementiers automobiles

BANGALORE, Inde, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies, un fournisseur spécialisé dans l'ingénierie des produits et la transformation numérique, a formé un nouveau partenariat avec la société de cybersécurité Trustonic pour apporter des options de sécurité avancées aux équipementiers automobiles.

Avec plus de 34 ans d'expérience dans le domaine des logiciels embarqués, Sasken a fait ses preuves en fournissant des services de R&D de la conception à la commercialisation et de la puce à la cognition, pour des leaders mondiaux dans les secteurs des semiconducteurs, de l'automobile, des appareils intelligents et des transports.

Basé au Royaume-Uni, Trustonic intègre une technologie de cybersécurité de pointe https://www.trustonic.com/ dans les appareils intelligents et les véhicules connectés, permettant aux équipementiers de s'appuyer sur leurs bases solides pour sécuriser leurs revenus et stimuler l'innovation.

Ayant obtenu en mai 2022 la première certification complète EAL5+ au monde pour sa technologie Trusted Execution Environment [TEE], « Kinibi », la plateforme sécurisée de Trustonic est désormais déployée sur plus de deux milliards d'appareils intelligents et 20 millions de véhicules dans le monde, sans la moindre violation des règles de sécurité.

Rajiv C. Mody, CMD et CEO, déclare : « Sasken est ravi de s'associer à Trustonic, un chef de file mondial de la cybersécurité. Grâce à notre expertise approfondie dans l'industrie automobile, cette collaboration nous permet de fournir des solutions sécurisées de pointe aux équipementiers automobiles et aux fournisseurs de premier niveau, ce qui permet à nos clients d'innover en toute confiance ».

« En combinant l'expertise éprouvée de Trustonic en matière de sécurité et les prouesses techniques de Sasken, nous sommes convaincus d'établir de nouvelles normes de sécurité et d'innovation dans l'industrie. »

Grâce à ce nouveau partenariat, Trustonic travaillera désormais en étroite collaboration avec les ingénieurs de Sasken afin qu'ils puissent fournir des options de sécurité avancées pour des applications et des services de haut niveau.

Andrew Till, directeur général de la plateforme sécurisée , Trustonic, confirme : Trustonic s'engage à construire un écosystème sécurisé de partenaires créant des solutions innovantes avec les plus hauts niveaux de sécurité en place.

« Nous sommes heureux de cette collaboration avec Sasken, qui renforcera la sécurité des solutions de l'entreprise et soutiendra sa clientèle mondiale. »

À propos de Sasken :

Sasken est un spécialiste de l'ingénierie des produits et de la transformation numérique qui fournit des services de R&D du concept au marché, de la puce à la reconnaissance, à des leaders mondiaux dans les secteurs des semiconducteurs, de l'automobile, de l'industrie, de l'électronique grand public, des appareils d'entreprise, des communications par satellite, des télécommunications et des transports. Depuis plus de 30 ans et avec de multiples brevets, Sasken a transformé les activités de plus de 100 entreprises du Fortune 500, optimisant plus d'un milliard d'appareils grâce à ses services et à sa propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, consultez le site www.sasken.com

À propos de Trustonic :

Trustonic renforce la confiance dans la technologie en intégrant la sécurité dans les appareils intelligents et les voitures connectées, afin que les entreprises puissent innover et saisir de nouvelles opportunités en toute sérénité. Grâce à une sécurité matérielle de premier ordre associée à une protection logicielle des applications, Trustonic sécurise les revenus, stimule l'innovation et garantit la fiabilité.

Basé à Cambridge, au Royaume-Uni, Trustonic est né d'une coentreprise entre ARM, Thales et G&D. Aujourd'hui, elle l'entreprise parmi ses clients les principaux constructeurs automobiles, institutions financières et opérateurs de téléphonie mobile du monde entier, ainsi que tous les fabricants de téléphones Android de premier plan.

