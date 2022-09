Sateliot, le premier opérateur de satellites au monde à fournir une connectivité 5G NB-IoT standard, rejoint l'IMC

LONDRES, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de connectivité par satellite Sateliot a rejoint la plus grande organisation commerciale au service du secteur de l'IoT - l'IoT M2M Council (IMC) - pour faire connaître sa nouvelle technologie qui combine de manière transparente la connectivité par satellite en orbite terrestre basse (LEO) avec des réseaux cellulaires plus traditionnels et, pour la première fois dans l'histoire, sous le protocole 5G standard. Sateliot fournit une connectivité pour les appareils 5G NB-IoT non modifiés et disponibles sur le marché, couvrant 100 % de la Terre. L'IMC est composé de 25 000 fabricants/concepteurs de produits et utilisateurs d'entreprises qui déploient des solutions IoT dans un large éventail de marchés verticaux à travers le monde.

« Notre solution permet au même module RF NB-IoT de quelques dollars qui fonctionne sur le cellulaire de se connecter, sans aucun changement de matériel, à notre constellation de satellites, permettant une connectivité partout pratiquement ininterrompue », déclare Gianluca Redolfi, CCO de Sateliot, qui représentera la société au conseil d'administration de l'IMC. « Nous considérons l'IMC comme une plateforme idéale pour établir un leadership éclairé sur des marchés verticaux cruciaux - l'adhésion à l'IMC sensibilisera les acheteurs de technologie IoT. »

Le service de connectivité combiné permet une couverture mondiale omniprésente pour une fraction du coût de la connectivité par satellite traditionnelle. Le programme EAP (Early Adopters Program) de Sateliot est toujours ouvert et offre un accès précoce à la technologie à de meilleures conditions, attirant déjà des centaines d'entreprises intéressées par le déploiement des services. Le premier satellite de la société a été lancé en mars 2021 et les plans prévoient le lancement d'une constellation plus large d'ici le premier trimestre de l'année prochaine via Space Exploration Technologies Corp. (également connu sous le nom de programme SpaceX), en vue d'une commercialisation à la mi-2023.

« Nous souhaitons la bienvenue à Sateliot et à sa nouvelle technologie inégalée au sein du Conseil des gouverneurs de l'IMC, et nous nous attendons à entendre beaucoup de choses à son sujet - et sur la technologie LEO en général - dans les mois à venir », déclare Romil Bahl, président de l'IMC et président-directeur général de KORE. Pour sa part, l'IMC fournit des modèles d'appels d'offres pour aider ses membres de base à trouver des technologies IoT, organise des événements éducatifs et fournit des outils pour aider à évaluer la préparation à l'IoT.

À propos de l'IoT M2M Council

L'IMC est le plus grand groupe commercial dédié au secteur mondial de l'IoT. Parmi les sociétés membres, citons 1NCE, Aeris, Airgain, Astrocast, AVSystem, BICS, Blues Wireless, Digi International, Fibocom, floLIVE, Ground Control, Gurtam, iBasis, Ignion, IoT Launch, Keyfactor, KORE, Losant, Microsoft Azure IoT, MultiTech, Pelion, Pod Group, Quectel, RevX Systems, Sateliot, Somos, Tata Communications, Telit, Utimaco, Vodafone.

SOURCE IoT M2M Council