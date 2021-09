Satisfai Health adquire licença global de software de IA para detectar câncer precoce em casos de esôfago de Barrett

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 16 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Satisfai Health, provedora líder de soluções médicas especializada em aplicações de inteligência artificial (IA), particularmente em endoscopia gastrointestinal, adquiriu uma licença global exclusiva da Universidade de Augsburg e da OTH Regensburg, Universidade Técnica de Ciências Aplicadas, na Alemanha. A Satisfai desenvolverá ainda mais o software de IA que transformará o tratamento do esôfago de Barrett, fundamentalmente a detecção em estágio precoce do câncer de esôfago em caso de cura. O esôfago de Barrett é uma doença gastrointestinal que afeta cerca de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. Os termos da transação não foram divulgados.

Análise avançada de imagem no ponto de atendimento.

O licenciamento do software aprimorado por IA da Satisfai Health oferecerá aos médicos diagnósticos mais rápidos e eficazes durante procedimentos endoscópicos. O diagnóstico consiste em imagens e biópsias do esôfago para verificar a existência de células pré-cancerosas (displasia) que podem ser tratadas para prevenir o câncer de esôfago.

"A IA revolucionará a endoscopia e a nossa ferramenta é o primeiro passo para aprimorar e otimizar a detecção do câncer de Barrett", disse o Dr. Helmut Messman, professor de gastroenterologia da Universidade de Augsburg e atual presidente da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE). "Estou extremamente feliz por continuarmos nossa pesquisa neste campo com a Satisfai."

"A OTH Regensburg e o Hospital Universitário de Augsburg unem vários anos de pesquisa bem-sucedida em IA aplicada no trato gastrointestinal superior", declararam as universidades em um comunicado conjunto. "Estamos muito satisfeitos em colaborar com a Satisfai para converter esta pesquisa em prática clínica", disse o Dr. Christoph Palm, professor de computação de imagens médicas em Regensburg.

"Temos paixão por desenvolver tecnologias que auxiliem os médicos e seus pacientes", afirmou o Dr. Michael Byrne, CEO da Satisfai Health e professor clínico de medicina em Vancouver. "Nossas colaborações e parcerias visam oferecer atendimento de alta precisão para milhões de pacientes acometidos por uma série de doenças gastrointestinais."

O Dr. James East, professor associado em gastroenterologia do Hospital John Radcliffe da Universidade de Oxford, observou: "O esôfago de Barrett é a próxima fronteira no que diz respeito a IA no campo de endoscopia após a colonoscopia. A colaboração da Satisfai com o grupo Messmann representa um importante acesso a um especialista em IA para casos de esôfago de Barrett ao nosso alcance em todas as salas de endoscopia."

