Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) escolhe a Comarch como provedora de tecnologia de gestão de fidelidade

CRACÓVIA, Polônia, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Saudia, companhia aérea de bandeira nacional do Reino da Arábia Saudita, filiada à aliança Sky Team, assinou um contrato de 10 anos com a Comarch (WSE: CMR), provedora global de produtos e serviços definidos por software, para melhorar a eficiência de seus negócios. A companhia aérea vai implementar um sistema de gestão de fidelidade criado pela Comarch especificamente para edição For Travel do software Gestão de Fidelidade da Comarch (CLM 5 – Comarch Loyalty Management).

A colaboração resultou de um processo iniciado em 2018, quando a Saudia estava buscando por uma nova provedora de tecnologia, que tivesse muitos anos de experiência em execução de grandes projetos de fidelidade para companhias aéreas e de viagem.

A exigência da Saudia para uma fornecedora e parceira de negócios era a de manter um foco em inovação e tecnologia a cada passo da experiência do consumidor. A empresa se preparou para recriar e melhorar seu Programa de Fidelidade Alfursan existente. O objetivo era ultrapassar os limites dos tradicionais programas de gestão de fidelidade e incorporar as mais novas técnicas de engajamento do consumidor, para construir relacionamentos mais fortes com seus clientes. Isso era exatamente o que a Comarch tinha a oferecer.

Como provedora global de software de gestão de fidelidade de vanguarda, a Comarch é uma empresa impulsionada pela inovação. Tendo sido reconhecida muitas vezes por oferecer sistemas e serviços de TI da mais alta qualidade [ex.: recebendo o Prêmio Melhor Inovação em Fidelidade (Best Loyalty Innovation Award) na conferência Fidelidade e Prêmios de 2020 (Loyalty & Awards 2020)], a empresa provou que era a parceira certa para a Saudia.

O CLM for Travel é uma versão expandida do projeto clássico de CLM, que inclui uma grande variedade de recursos criados especificamente para profissionais do setor de viagens, tais como os da Saudia. Portanto, isso vai ajudar a empresa a aumentar o engajamento dos consumidores, obter uma vantagem competitiva e reduzir custos operacionais.

Além disso, o CLM está sob contínuo desenvolvimento, significando que é constantemente aperfeiçoado com novos recursos, tais como Serviços e Gamificação baseados em Localização, o que, por sua vez, pode exercer um papel importante para manter as coisas vivazes e estimulantes, tanto para a Saudia como para seus clientes.

