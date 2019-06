Saudi Aramco avança em estratégia global de produtos químicos com projeto de expansão da S-Oil em Ulsan, na Coreia do Sul

- A relação entre a Saudi Aramco e a S-Oil se fortalece com a inauguração do novo complexo na Coreia do Sul.

SEUL, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Saudi Aramco está avançando em sua estratégia de crescimento global de produtos químicos com a inauguração feita hoje de dois novos complexos da S-Oil: um para upgrade de resíduos e outro para olefina em downstream.

As novas instalações contam com as mais recentes tecnologias de refino, tendo elevado a parcela petroquímica da S-Oil de 8% para 13% e abrangendo produtos de alto valor como propileno e gasolina.