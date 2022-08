Saudi Falcons Club : Falcoeiros locais e internacionais incitam as expectativas do maior leilão internacional de falcões do mundo

Aumento de 30% na participação dos principais centros internacionais de criação de falcões do mundo na International Saudi Falcons & Hunting Exhibition

RIAD, Arábia Saudita, 24 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Falcoeiros de todo o mundo deverão participar da quarta International Saudi Falcons & Hunting Exhibition em Riad. O evento já atraiu a atenção global de falcoeiros locais e internacionais antes do lançamento do leilão internacional dos criadores de falcões, organizado pelo Saudi Falcons Club em conjunto com as atividades da exposição, especialmente com números recordes registrados na primeira edição do leilão internacional. O falcão mais caro do mundo, "Gyr Qarmousha" (Falco Rusticolus), foi vendido por 1,75 milhão de SAR (466 mil dólares), de propriedade do centro americano de criação de falcões, o Pacific Northwest Falcons, amplamente considerada uma das melhores fazendas de falcões do mundo.

A Arábia Saudita se orgulha de sua posição como um destino global para o turismo tradicional na área de falcoaria, bem como na área de preservação do patrimônio cultural e civilizacional da região. O evento deverá registrar um aumento de 30% no número de participantes e será realizado na capital saudita, Riad, em 25 de agosto, com centros de criação de falcões de todo o mundo, incluindo Estados Unidos, França, Espanha, Polônia, Alemanha, Dinamarca, Bélgica e República Tcheca. Além de seus falcões de classe mundial, as empresas do Golfo e da Arábia Saudita apresentarão seus vários produtos nos 25 pavilhões da exposição.

A Arábia Saudita conseguiu integrar os serviços de transações financeiras aos produtos da exposição dentro do programa de pagamentos eletrônicos, no qual todas as compras de armas, munições e acessórios são feitas apenas por meio da plataforma eletrônica do Saudi Falcons Club, com a expectativa de que o valor das transações comerciais durante a exposição aumente 25% em comparação com os números do ano passado.

Em sua quarta edição, a exposição terá duração de dez dias e espera-se que tenha uma forte presença de falcões de elite e armas de caça apresentadas pela primeira vez, além da exposição de veículos 4x4 personalizados. Um pavilhão especial foi alocado para carros de tração nas quatro rodas modificados e raros, bem como para quadriciclos para atender às diferentes condições climáticas e ambientais enfrentadas por entusiastas de caça e de viagens ao ar livre. Espera-se que a exposição também assista à entrada de novos expositores de veículos 4x4 personalizados vindos de todo o mundo.

