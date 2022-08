SAUDIA lanciert erste Direktverbindung zwischen Riad und Zürich in Zusammenarbeit mit dem Air Connectivity Program

RIYADH, Saudi-Arabien, 3. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), die nationale Fluggesellschaft des Königreichs, eröffnete in Zusammenarbeit mit dem Air Connectivity Program den ersten Direktflug zu ihrem neuen internationalen Zielort Zürich, in der Schweiz.

SAUDIA’s first landing in Zurich SAUDIA aircraft in Zurich Airport

Aus diesem Anlass organisierte SAUDIA eine Eröffnungsfeier am King Khalid International Airport in Riad in Anwesenheit des Botschafters der Schweiz im Königreich Saudi Arabien, Dr. Andreas Schaller, des Chief Commercial Officer von SAUDIA, Arved Nikolaus Von Zur Muehlen, des VP Strategy & Communication des Air Connectivity Program, Sultan Otaify, und des VP of Route Development, Anita Gackowska, sowie einer Reihe von Regierungsbeamten.

Am Abfluggate wurde ein Band zur Eröffnung der neuen Strecke durchgeschnitten, und die SAUDIA-Mitarbeiter verabschiedeten die Reisenden.

Herr Von Zur Muehlen, CCO von SAUDIA, erklärte: „Mit der kontinuierlichen Unterstützung durch das Air Connectivity Program freuen wir uns bei SAUDIA darauf, mit der Beförderung von Passagieren auf dieser Meilensteinroute zu beginnen, und unsere Flotte von 150 Premium-Flugzeugen effektiv zu nutzen, um Reisende von und nach dem Königreich Saudi-Arabien den bestmöglichen Service anzubieten."

Sultan Otaify, der Vizepräsident für Strategie und Kommunikation des Air Connectivity Program, wies darauf hin, dass diese Art fruchtbarer lokaler Partnerschaften den Grundstein für eine Reihe zukünftiger Partnerschaften bildet, die darauf abzielen, den Luftfahrtsektor zu unterstützen und zu stimulieren, neue Flugrouten einzurichten und das Tempo zu erhöhen, welches zur Entwicklung des Tourismus im Königreich beiträgt.

Das Flugzeug wurde mit einer Wasserfontäne empfangen, um den ersten Direktflug aus Saudi-Arabien am internationalen Flughafen Zürich zu begrüßen, wo SAUDIA eine weitere Feier für den Rückflug von Zürich nach Riad veranstaltete, um diesen Teil der Welt mit dem Königreich zu verbinden. An der Veranstaltung nahmen der Botschafter von Saudi-Arabien in der Schweiz, Dr. Adel Siraj Mirdad, und der Regionalmanager von SAUDIA in Europa, Hisham Bindkhail, teil.

SAUDIAs neue Strecke von Riad nach Zürich wird die umfangreiche Flotte der Fluggesellschaft weiter auslasten und den Gästen eine Reihe von bequemen Check-in-Methoden, hochwertigen Dienstleistungen an Bord, und ein komfortables Flugerlebnis bieten, welches das Engagement der Fluggesellschaft für Ihre hervorragenden Leistungen unterstreicht.

Flugplan für Zürich

Flugnummer Abfahrtszeit Ankunftszeit Frequenz SV 0235 Riyadh 8:45 Zürich 14:05 Zweimal pro Woche (sonntags und mittwochs) SV 0234 Zürich 15:20 Riyadh 21:55 Zweimal pro Woche (sonntags und mittwochs)

*Alle Zeiten lokal.

Über Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) ist die nationale Fluggesellschaft des Königreichs Saudi-Arabien. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat sich zu einer der größten Fluggesellschaften des Nahen Ostens entwickelt.

SAUDIA hat erheblich in die Modernisierung ihrer Flugzeuge investiert und betreibt derzeit eine der jüngsten Flotten. Die Fluggesellschaft bedient ein umfangreiches globales Streckennetz mit rund 100 Zielen auf vier Kontinenten, sowie alle 28 Inlandsflughäfen in Saudi-Arabien.

SAUDIA ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und der Arab Air Carriers Organization (AACO) und ist seit 2012 auch Mitglied von SkyTeam, der zweitgrößten Fluglinien Allianz.

Die Fluggesellschaft wird von der Airline Passenger Experience Association (APEX) als Global Five-Star Major Airline eingestuft, und wurde von APEX Health Safety powered by SimpliFlying, in Anerkennung ihres umfassenden Sicherheitsansatzes während der Pandemie, mit dem Diamond-Status ausgezeichnet.

Kürzlich wurde SAUDIA von Brand Finance® zur am schnellsten wachsenden Fluggesellschaft des Nahen Ostens im Jahr 2022, und von Skytrax zur am meisten verbesserten Fluggesellschaft der Welt im Jahr 2021 ernannt, und erhielt damit zum zweiten Mal diese prestigeträchtige Auszeichnung.

Für weitere Informationen über Saudi Arabian Airlines besuchen Sie bitte www.saudia.com

ÜBER DAS PROGRAMM ZUR LUFTVERKEHRSANBINDUNG

Das Air Connectivity Program ist eine Initiative im Rahmen der saudischen Nationalen Tourismusstrategie, die 2021 durch einen Beschluss des saudi-arabischen Ministerrats eingeführt wurde. Der Auftrag des Programms besteht darin, die touristische Luftverkehrsanbindung zu ermöglichen, um die Entwicklung des Tourismussektors im Königreich Saudi-Arabien zu unterstützen

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871997/SAUDIA_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871995/SAUDIA_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1869622/Saudia_Logo.jpg

SOURCE Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)