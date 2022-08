SAUZA® AGAVE COCKTAILS PRESENTA SU CONCURSO "QUE VIVA EL MARIACHI" PARA CELEBRAR EL MES DE LA HERENCIA HISPANA

La marca de cócteles inspirada en México ofrece presentaciones gratuitas de mariachis a diez afortunados ganadores de los Estados Unidos

CHICAGO, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre), Sauza® Agave Cocktails busca animar a las personas a dedicarse a vivir y pasar tiempo valioso con la familia y los amigos mientras disfrutan bebidas y música llenas de sabor. Para honrar el legado mexicano de Sauza y sus raíces jaliscienses, Sauza Agave Cocktails ofrece a diez afortunados ganadores una presentación de mariachis gratuita durante el Mes de la Herencia Hispana a través de su concurso Que Viva el Mariachi.

Los fanáticos de Sauza Agave Cocktails de las grandes ciudades de todo el país, como Chicago, Dallas, Los Ángeles, Miami y Nueva York, pueden visitar www.sauzaagavecocktailsmariachi.splashthat.com entre el 17 y el 26 de agosto para participar y ganar una presentación de mariachis de dos horas de duración durante el Mes de la Herencia Hispana, junto con una nevera de la marca y una tarjeta de regalo de 100 dólares. Para participar, los solicitantes deberán explicar cómo y por qué les gustaría celebrar el Mes de la Herencia Hispana con una banda de mariachis y disfrutar la presentación con familiares y amigos. El concurso está abierto a los residentes de las ciudades participantes mayores de 21 años y el canje de premios deberá realizarse dentro de los límites de la ciudad en la fecha y hora asignadas. El premio no incluirá bebidas alcohólicas.

"Sauza se inspiró en su herencia mexicana para elaborar estos cócteles atrevidos e indulgentes que se crearon para disfrutarse con familiares y amigos", señaló Stephanie Kang, directora sénior de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (RTD) de Beam Suntory. "El concurso Que Viva el Mariachi nos permite mostrar la herencia mexicana de Sauza de una manera nueva, una manera que inspira a todos a disfrutar de bebidas deliciosas junto con música emblemática de la rica cultura mexicana".

Sauza presentó los cócteles en lata recién lanzados esta primavera en alianza con Boston Beer Company. Elaborados con néctar de agave y sabor a frutas verdaderas, Sauza Agave Cocktails hace alarde de sabores atrevidos en cuatro variedades inspiradas en los sabores de México: Lime Crush, Tropical Twist Strawberry Breeze y Black Cherry Smash. Son el complemento perfecto para escuchar música de mariachi con amigos y familiares.

Para obtener más información sobre el concurso y Sauza Agave Cocktails, siga a la marca en Twitter, Instagram y Facebook, o visite www.sauzatequila.com.

NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. Para participar, debe ser mayor de 21 años y residente legal en Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; Dallas, Texas; Miami, Florida; o la ciudad de Nueva York, Nueva York. No será válido fuera de Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; Dallas, Texas; Miami, Florida; o la ciudad de Nueva York, Nueva York y donde esté prohibido. El concurso comienza el 17 de agosto de 2022 y finaliza el 26 de agosto de 2022. Puede participar en línea ingresando a www.sauzaagavecocktailsmariachi.splashthat.com y completando toda la información necesaria en la página del concurso. Para ver nuestra política de privacidad, visite https://www.beamsuntory.com/en/privacy-policy. PARA CONOCER LAS REGLAS OFICIALES, VISITE https://bit.ly/sauzaagavemariachirules.

ACERCA DE SAUZA® TEQUILA

Como parte de una de las empresas de tequila más grandes, Sauza® Tequila ha estado a la vanguardia como precursor del tequila y un verdadero promotor de la cultura mexicana y su pueblo desde 1873. Cada botella de tequila Sauza® se elabora artesanalmente con el agave Weber azul más fresco de la histórica destilería "La Perseverancia" de Jalisco, México, utilizando un proceso profundamente arraigado en la tradición. Con base en el espíritu de las relaciones, Sauza® cree que algo extraordinario ocurre cuando la gente se reúne. Sauza® ofrece una línea completa de tequila refrescante real que incluye Sauza® Hacienda Silver, Sauza® Hacienda Gold, Sauza® Conmemorativo Añejo, y los Sauza Agave Cocktails listos para beber.

ACERCA DE BEAM SUNTORY

Como líder mundial en licores de primera calidad, Beam Suntory inspira las relaciones humanas. Consumidores de todos los rincones del mundo exigen las marcas de la empresa, entre las que se incluyen las icónicas marcas de bourbon Jim Beam® y Maker's Mark® y de coñac Courvoisier®, así como marcas de primera calidad reconocidas en todo el mundo como los bourbon Basil Hayden®, Knob Creek® y Legent™; el whisky Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® y el whisky japonés Toki™; los whisky Teacher's, Laphroaig® y Bowmore® Scotch; el whisky Canadian Club®; los tequilas Hornitos® y Sauza®; los vodka EFFEN®, Haku® y Pinnacle®; los ginebra Sipsmith® y Roku™, así como los On The Rocks Premium Cocktails.

Beam Suntory se creó en 2014 al combinar el líder mundial en bourbon y el pionero en whisky japonés para formar una nueva empresa con un profundo legado, pasión por la calidad, espíritu innovador y visión de "crecer para bien". Con sede en Chicago, Illinois, Beam Suntory es una filial de Suntory Holdings Limited de Japón. Para obtener más información sobre Beam Suntory, sus marcas y su compromiso con la responsabilidad social, visite www.beamsuntory.com y www.drinksmart.com.

ACERCA DE BOSTON BEER COMPANY

The Boston Beer Company, Inc. (NYSE: SAM) comenzó en 1984 con la producción de la cerveza Samuel Adams, y en la actualidad la marca Samuel Adams es reconocida como una de las marcas de cerveza artesanal más grandes y respetadas. Nuestra cartera de marcas también incluye Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Angry Orchard Hard Cider, Dogfish Head Brewery y Bevy Long Drink, así como otras marcas de cerveza artesanal como Angel City Brewery y Coney Island Brewing. Para obtener más información, visite nuestro sitio web de Relaciones con los inversionistas en www.bostonbeer.com, que incluye enlaces a todos los sitios web de nuestras marcas respectivas.

Sauza® Agave Cocktails, bebidas de malta prémium con sabores naturales, alcohol por volumen de 8 %. ©2022 Sauza Tequila Import Company, Chicago, Illinois

