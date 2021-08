Savegnago se une à campanha Corrente de Amor em prol do Hospital de Amor

"Estamos muito felizes com a chegada da campanha Corrente de Amor às nossas 50 lojas, espalhadas por 17 municípios do interior de São Paulo. Temos certeza de que o projeto será acolhido por nossos clientes, que terão uma maior facilidade e praticidade na hora de ajudar e concorrer aos prêmios da promoção. Assim, uma simples ida ao supermercado poderá ajudar ao Hospital de Amor a salvar vidas", afirma o presidente-executivo da rede, Chalim Savegnago.

O Savegnago representa um importante peso à campanha por alcançar mais de 5,5 milhões de habitantes nas cidades em que atua. E a união de forças destas importantes marcas possui caráter beneficente, já que o Hospital de Amor depende de campanhas e doações para manter os serviços prestados à população brasileira.

"O Hospital de Amor tem um orgulho imenso de fazer mais uma parceria, com um grande projeto, Corrente de Amor, que busca ajudar o hospital e também oferece a oportunidade de o brasileiro concorrer a um prêmio valioso. O Savegnago como sempre nos acolhe, nos ajuda e tê-lo como parceiro deste novo projeto do Hospital de Amor, em um momento tão importante, que precisamos tanto, nos deixa imensamente gratos", declara Henrique Prata, presidente do hospital.

Como ajudar

Com a parceria, os clientes podem doar em qualquer loja da rede Savegnago. A cada R$ 10 em doações, feitas diretamente no caixa e por meio de todas as formas de pagamento disponíveis, os clientes receberão um cupom eletrônico para concorrer aos prêmios da campanha. O próximo sorteio terá como premiação um veículo Jeep Renegade 0km e será realizado no dia 30 de outubro.

Além das lojas do Savegnago, as doações à campanha Corrente de Amor em prol do Hospital de Amor também podem ser feitas pelo aplicativo Apcap do Bem e pelas Agências dos Correios.

