SBC dévoile iGamingExpert.com, sa nouvelle marque dédiée à la couverture de l'iGaming

LONDRES , 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SBC a bouleversé son portefeuille média avec le lancement de iGamingExpert.com en tant que nouvelle source d'informations de premier plan pour les informations internationales relatives à l'iGaming (jeux d'argent en ligne). Remplaçant la marque CasinoBeats, iGaming Expert offrira une couverture plus large et une analyse plus approfondie que jamais.

La nouvelle marque s'accorde également mieux avec les autres propriétés médiatiques de SBC, telles que le seul podcast quotidien du secteur, iGaming Daily, et le portail d'informations sur le secteur des paiements Payment Expert.

Le changement de marque vers iGamingExpert.com a également donné à SBC l'occasion de remanier son site web, en veillant à rendre sa conception plus conviviale. Les visiteurs peuvent désormais profiter d'une navigation améliorée, de temps de chargement plus rapides ainsi que d'un meilleur accès au contenu qui les intéresse le plus.

Le directeur général de SBC, Andrew McCarron, a commenté : « Le passage à la marque iGamingExpert.com nous permet de souligner le service que nous fournissons à nos clients, à savoir des informations et une expertise sur le secteur de l'iGaming.

Il correspond également mieux à notre portefeuille, puisque nous gérons déjà paymentexpert.com dans le secteur des paiements. La nouvelle marque reflète mieux nos ambitions pour l'avenir du site. »

Positionné comme une ressource centrale pour le secteur mondial de l'iGaming, iGamingExpert.com proposera des entretiens exclusifs avec les leaders de l'industrie, des flashs infos, des analyses approfondies du marché et des mises à jour réglementaires essentielles pour une vision holistique de l'industrie.

Le nouvel éditeur du site Joe Streeter a ajouté : « Je suis ravi du nouveau nom et de la nouvelle présentation que nous offrons à notre public. Après plusieurs années d'édition de CasinoBeats, l'équipe prévoit d'apporter encore plus d'analyses utiles à nos lecteurs. »

La division des médias de SBC s'appuie sur une équipe de journalistes dévoués qui rendent compte des évolutions du secteur en temps réel, en fournissant un contenu de haute qualité qui a valu à la société une réputation de fiabilité, d'excellence et de commentaires perspicaces. Les médias de SBC sont largement considérés comme la source de référence pour les actualités du secteur, et nombre d'entre eux sont considérés comme les plus lus du secteur.

La société exploite plusieurs publications numériques, dont SBC News, SBC Americas, SBC Noticias, SBC Noticias Brasil, Canadian Gaming Business, SlotBeats, Payment Expert, Insider Sport, SBC Eurasia, GamblingTV, Lottery Daily et Player Protection Hub. Elle produit également le podcast quotidien de l'industrie, iGaming Daily, l'interview sur la protection des joueurs Safe Bet Show et le podcast SBC Leaders.

SBC publie aussi le magazine trimestriel SBC Leaders, le magazine semestriel Affiliate Leaders et le magazine semestriel Canadian Gaming Business, destiné à l'industrie canadienne du jeu.

M. McCarron a ajouté : « Dans le cadre de cette évolution stratégique, SBC a pris la décision de vendre le domaine CasinoBeats.com. Ce changement nous permet de canaliser toute notre énergie pour faire d'iGamingExpert.com la plateforme définitive pour une couverture complète des jeux d'argent. »

À PROPOS D'IGAMING EXPERT

iGaming Expert est le nouveau site qui fournit l'intégralité des dernières nouvelles de l'industrie du jeu dans le monde entier. De l'équipe qui vous a apporté CasinoBeats, iGamingExpert.com fait partie du réseau de sites SBC News qui fournit des informations clés aux principaux acteurs du secteur des casinos en ligne et d'autres secteurs.

À PROPOS DE SBC MEDIA

SBC Media est le plus grand réseau d'information B2B dans le secteur des paris et des jeux, avec plus de 100 articles publiés quotidiennement sur un important réseau de 13 portails d'information. Il appartient au groupe SBC aux côtés de SBC Events qui organise certains des plus grands événements internationaux dans les secteurs du sport, des paris et des jeux, notamment le sommet phare, SBC Summit, à Lisbonne.