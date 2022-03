Sberbank Suisse continue de fonctionner normalement

MOSCOU, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- La filiale de Sberbank en Suisse (Sberbank (Switzerland) AG) ne fait pas partie du groupe Sberbank Europe, la banque en Suisse continue de fonctionner normalement, il n'y a eu aucun changement dans les opérations de la banque.Sberbank (Switzerland) AG dispose de capitaux et d'actifs suffisants pour poursuivre ses activités.

PJSC Sberbank est la plus grande banque de Russie et une institution financière mondiale de premier plan.

En 2020, Sberbank a subi un changement de marque, offrant des services financiers et non financiers de la banque et du groupe Sberbank aux particuliers et aux entreprises.

