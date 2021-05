SBI ALApharma Canada Inc. inscribe al primer paciente del Eagle Fluorescence Imaging System™

-SBI ALApharma Canada Inc., una filial de photonamic GmbH & Co. KG (Alemania), inscribe al primer paciente en el ensayo clínico central de fase 3 de PD G 506 A (5-ALA HCl) y Eagle Fluorescence Imaging System™ para cirugía de conservación mamaria

TORONTO, 7 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- photonamic GmbH & Co. KG (Oficina central: Pinneberg, Alemania; Consejero delegado: Ulrich Kosciessa, Ph.D.) ("photonamic"), una filial de SBI Holdings, Inc. (Oficina central: Minato-ku, Tokyo; Director representativo, presidente y consejero delegado: Yoshitaka Kitao) el líder en el desarrollo farmacéutico, traducción y comercialización global de ácido 5-aminolevulínico ("5-ALA") (*) anuncia hoy que su filial canadiense SBI ALApharma Canada Inc. (Oficina central: Toronto, Canadá; consejero delegado y director tecnológico, Dr. Ralph DaCosta) ("SBI Canada") ha inscrito al primer paciente en su ensayo controlado aleatorio central de Fase 3 (RCT) evaluando la seguridad y eficacia de PD G 506 A (5-ALA HCl) en la evaluación de márgenes durante la cirugía de conservación mamaria (identificador de ClinicalTrials.gov: NCT04815083). Este importante hito ocurre en la curación de la autorización FDA IND de la compañía para RCT el 23 de abril de 2021. El ensayo multicentro involucra a 20 centros clínicos en Estados Unidos y Canadá y utilizará el Eagle Fluorescence Imaging SystemTM portátil intraoperatorio patentado de SBI Canada para visualizar la fluorescencia de protoporfirina IX (PpIX) inducida por PD G 506 A.