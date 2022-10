Scanbot SDK veröffentlicht neue Barcode Scanner Demo App für iOS und Android

BONN, Germany, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Scanbot SDK hat eine neue Demo-App veröffentlicht, um die Fähigkeiten seines schnellen und zuverlässigen Barcode Scanner SDK zu demonstrieren. Die App "Scanbot SDK: Barcode Scanning" ist ab sofort kostenlos im App - und Play Store verfügbar.

Scanbot SDK: Barcode Scanning Demo App



Mit dem Scanbot Barcode Scanner SDK wird jedes Smartphone, Tablet oder Wearable zu einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Barcode-Scanner. Der Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen und Computer-Vision-Technologie ermöglicht schnelle und präzise Scan-Ergebnisse in nur 0,2 Sekunden. Die Demo-App vermittelt die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Kunden erwarten können, wenn sie das SDK in ihre eigene mobile oder webbasierte Anwendung integrieren.

Mit der App können Nutzer:innen 1D- und 2D-Barcodes einzeln und gesammelt scannen. Mit der "Multiple Scanning"-Funktion lassen sich mehrere Barcodes und sogar mehrere verschiedene Barcode-Typen auf einmal scannen. Für besondere Anwendungsfälle bietet die Demo-App außerdem die Scan-Module "Tiny Barcodes" (fixer Kamerafokus) und "Distant Barcodes" (vergrößerte Darstellung in der Sucheransicht).

Ein Highlight der Demo-App ist die neue optionale AR-Ansicht, welche die Nutzererfahrung beim Scannen von Barcodes enorm verbessert. Mit ihr werden die Inhalte der Barcodes in Echtzeit auf dem Bildschirm dargestellt. Nutzer:innen können sich so schnell einen Überblick über mehrere Codes verschaffen. Auch kann die Ansicht dahingehend konfiguriert werden, dass nur ein Gegenstand mit einem bestimmten Barcode hervorgehoben wird. Daraus ergeben sich spannende neue Anwendungsfälle, z. B. wenn Paketdienstleister über einen virtuellen Assistenten genau das eine Paket unter vielen finden, das sie ausliefern müssen. Bei Berührung des Textfeldes werden Einzelheiten zum jeweiligen Barcode eingeblendet, darunter der Code-Typ, das Datum des Scans und der ausgelesene Wert in Textform sowie im Rohformat.

Die Demo-App "Scanbot SDK: Barcode Scanning" ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. Neue Demo-Apps für das Document Scanner SDK und das Data Capture SDK sind bereits in Entwicklung und werden noch dieses Jahr veröffentlicht.

Weiterführende Informationen bezüglich der Datenerfassung für Unternehmen mit dem Scanbot SDK sind auf scanbot.io zu finden.

Über Scanbot SDK



Scanbot SDK bietet Software-as-a-Service-Lösungen für schnelle, zuverlässige und präzise Datenerfassung mit Mobilgeräten an. Das Barcode Scanner SDK, Document Scanner SDK und Data Capture SDK für iOS-, Android- und Webanwendungen helfen Unternehmen dabei, fehleranfällige manuelle Dateneingaben zu vermeiden und dadurch Kosten zu senken. Über 200 Kunden weltweit setzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans ein.

Medienkontakt: Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911206/Scanbot_SDK_App.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896251/Scanbot_SDK_logo.jpg

SOURCE Scanbot SDK GmbH