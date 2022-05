Scanner digital de lâminas de patologia equipado com inteligência artificial da OptraSCAN OS-SiA recebeu patente dos EUA para escaneamento, indexação e análise da área do tecido ao mesmo tempo

"Atualmente, os scanners digitais de lâminas de patologia são limitados à obtenção da imagem parcial ou total da lâmina e digitalização para gerar uma imagem. Nosso scanner OS-SiA de última geração escaneia e analisa simultaneamente, eliminando a necessidade de aplicações adicionais de processamento", disse Abhi Gholap, fundador e CEO da OptraSCAN. "Essa patente destaca nossos esforços constantes para melhorar a adoção de soluções digitais de patologia e apoiar a comunidade de patologia."

O OS-SiA pode ser integrado à série atual de seus scanners de campo claro habilitados para nuvem, o OS-Lite e o OS-Ultra. Os algoritmos personalizados oferecem detecção de ROI em tempo real durante o escaneamento, quantificação celular para marcadores IHC/HNE e medições morfológicas desenvolvidas utilizando a biblioteca central. Toda a imagem do slide pode ser visualizada em um visualizador de imagens local/baseado na Internet/baseado em nuvem. O módulo computacional de aprendizagem profunda é fornecido para autoaprendizagem no dispositivo de escaneamento.

"Esse é o tipo de inovação que precisamos para acelerar a adoção da patologia digital; o escaneamento e análise simultâneos ajudarão os patologistas a tomar decisões com maior rapidez e melhorar os resultados dos pacientes." Dr. Zu-Hua Gao MD, consultor médico da OptraSCAN e presidente do Departamento de Patologia da Universidade de Colúmbia Britânica.

Sobre a OptraSCAN, Inc:

A OptraSCAN® é pioneira no sistema On-Demand Digital Pathology®, que é direcionado a oferecer soluções totalmente integradas e acessíveis que maximizarão seu retorno sobre o investimento e melhorarão o desempenho de seus serviços de patologia. Uma empresa com certificação ISO 13485 e marcação CE que oferece scanners de lâminas inteiras para uso em DIV, a OptraSCAN está trabalhando para eliminar as barreiras à "transformação digital", independentemente do tamanho do laboratório de patologia, da produtividade do laboratório ou da localização geográfica.

A solução completa de patologia digital da OptraSCAN oferece a obtenção eficaz de imagens de lâminas inteiras, visualização, armazenamento, compartilhamento em tempo real, geração de relatórios e soluções de análise de imagens baseadas em IA e aprendizado de máquina, por meio de modelo de compra sob demanda ou total. Siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1820629/OS_SIA_final.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1517923/Optra_Scan_Logo.jpg

FONTE OptraSCAN Inc.

SOURCE OptraSCAN Inc.