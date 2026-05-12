Scantox améliore DuplexSeq™ Bioinformatics avec une application de mutagenèse basée sur le cloud

Scantox achève la transition technologique de DuplexSeq™, faisant progresser la correction d'erreurs dans le séquençage sur une plateforme Cloud évolutive

EJBY, Danemark, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Scantox a annoncé aujourd'hui le lancement de l'application de mutagenèse Scantox DuplexSeq, hébergée sur une plateforme bioinformatique mise à niveau pour ses kits et services de test de mutagenèse DuplexSeq™. Les clients peuvent de nouveau accéder aux tests de mutagenèse DuplexSeq™ sur des bases plus solides : kits de réactifs disponibles dès à présent, avec une offre élargie au troisième trimestre 2026, ainsi qu'un pipeline bioinformatique amélioré et évolutif.

« La plateforme DuplexSeq™ est désormais plus rapide, plus accessible et joue un rôle de plus en plus important lors de la correction d'erreurs dans le séquençage dans la sécurité génomique », a déclaré Matt Tate, PhD, Chief Business Development Officer chez Scantox. « Faire appel à Clint Valentine, l'architecte initial du pipeline, pour mener à bien cette migration était une décision réfléchie avec pour seul objectif que les clients aient une confiance totale dans la plateforme mise à jour. DuplexSeq™ est la principale méthodologie de correction d'erreurs dans le séquençage dans le cadre de l'évaluation de la mutagenèse non clinique, et elle est désormais prête à tenir cette promesse à grande échelle. »

« Le pipeline DuplexSeq™ d'origine a été conçu pour être rigoureux d'un point de vue scientifique et durable d'un point de vue informatique, la migration vers LatchBio ayant été un processus simple », a déclaré Clint Valentine, vice-président des opérations chez Fulcrum Genomics. « Les tests effectués sur l'ensemble de données de validation d'origine de TwinStrand ont confirmé l'équivalence des résultats et la continuité totale du pipeline. La plateforme est meilleure, et la science reste inchangée. »

Scantox a choisi LatchBio, après une évaluation des plateformes bioinformatiques disponibles, pour son expérience utilisateur et sa capacité d'adaptation à la science non clinique réglementée. L'application de mutagenèse Scantox DuplexSeq permet d'exécuter en un clic le pipeline validé d'analyse des mutations, de centraliser la gestion des données et des projets, d'améliorer la visualisation des données et d'établir des rapports sur mesure. Les clients peuvent télécharger des données d'études historiques directement vers la nouvelle plateforme et seront contactés pour les détails de l'intégration.

« Les clients de DuplexSeq™ opèrent dans un environnement réglementé où l'intégrité des données, la traçabilité et la préparation aux audits ne font l'objet d'aucun compromis », a déclaré Kyle Giffin, directeur de l'exploitation de LatchBio. « LatchBio a été conçu pour satisfaire à ces normes, avec des contrôles 21 CFR Part 11, des pistes de vérification immuables et une infrastructure certifiée SOC 2 Type II ».

Les kits de réactifs DuplexSeq™ sont disponibles dès maintenant, avec une disponibilité commerciale élargie prévue au troisième trimestre 2026. Scantox organisera un webinaire en direct sur l'intégration de la plateforme. L'inscription est disponible à l'adresse https://scantox.com/duplexseq-bioinformatics-webinar.

À propos de Scantox :

Scantox est un organisme de recherche sous contrat (ORC) préclinique intégré qui accompagne les sponsors de la découverte au développement non clinique en vue d'obtenir l'homologation NMR (Nouveau Médicament de Recherche), avec des opérations au Danemark, en Suède, en Autriche et au Royaume-Uni. Nous combinons la découverte, la toxicologie réglementaire, le développement pharmaceutique et analytique et la toxicologie génétique sur une plateforme coordonnée, aidant les clients à générer des données de haute qualité, prêtes pour la réglementation, tout en respectantt les délais et l'exécution entre les disciplines. Scantox est reconnu pour sa grande expertise en matière de pharmacologie du système nerveux central (SNC) et de recherche sur le cochon nain de Göttingen, avec des capacités avancées en matière de toxicologie génétique et de sécurité génomique, notamment les essais Big Blue® sur rongeurs transgéniques et les tests de mutagenèse DuplexSeq™. Fondé en 1977, Scantox appartient à Impilo, la principale société d'investissement nordique dans le domaine de la santé. Pour en savoir plus, consultez le site https://scantox.com.

À propos de LatchBio :

LatchBio est une société basée à San Francisco qui construit des infrastructures de données et de pipelines pour la biotechnologie. LatchBio aide les fournisseurs de kits, d'essais et d'instruments à proposer des plateformes bioinformatiques orientées client avec une sécurité de niveau entreprise, une conformité 21 CFR Part 11 et une infrastructure certifiée SOC 2 Type II. Pour en savoir plus, consultez le site https://latch.bio.

À propos de Fulcrum Genomics :

Fulcrum Genomics propose des services de conseil en bioinformatique et de développement de logiciels pour le secteur de la génomique. Fondée par des leaders de la génomique et de la biologie informatique, Fulcrum s'associe à des organisations biotechnologiques et pharmaceutiques pour construire et maintenir des systèmes bioinformatiques de niveau production. Pour en savoir plus, consultez le site https://fulcrumgenomics.com.

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