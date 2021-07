SCENTAIR® zapowiada międzynarodową współpracę ze Snap Fitness

Zaliczana do 10 najlepszych sieci siłowni w USA w 2021 roku według TopFranchise.com, Snap Fitness to blisko 2000 otwartych lub powstających oddziałów na całym świecie. Współpraca między Snap Fitness i ScentAir zaowocowała inicjatywą zapachową, która ma na celu zainspirowanie członków do podniesienia poziomu ich treningu za sprawą nowego zapachu otoczenia. Zespół ds. zapachów ScentAir opracował unikalny aromat Snap Fitness z nutami, które dostarczają ożywczych doznań zmysłowych.