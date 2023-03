Scharf Investments Global Equity Strategy se voit confier un mandat par un important fonds de pension scandinave

PARIS, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Scharf Investments, partenaire d'iM Global Partner, a reçu un important mandat d'investissement (plus de 400 millions de dollars) de la part d'un fonds de pension scandinave de premier plan, pour l'une de ses principales stratégies actions : la stratégie Scharf Global Opportunity.

Cette stratégie repose sur un portefeuille concentré d'environ 30 actions internationales et vise à offrir des rendements à long terme ajustés du risque exceptionnels en utilisant une approche de qualité, bottom-up et basée sur l'analyse fondamentale.

La stratégie a été lancée aux États-Unis en 2014 sous le nom de Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) et notée 5 étoiles par Morningstar au 31 décembre 2022. Depuis sa création, le fonds a toujours été bien classé et se situait dans les 4 % les mieux classés de la catégorie 40-act Global Large-Stock Value au 31 décembre 2022.

En outre, l'analyse interne d'iM Global Partner montre que ce fonds a offert de meilleurs rendements ajustés au risque que ses dix principaux homologues aux États-Unis, depuis son lancement en octobre 2014, avec le meilleur ratio de Sharpe et un drawdown moins élevé. Cette stratégie a également été récemment mise à la disposition des investisseurs sous forme d'OPCVM, via le fonds iMGP Global Concentrated Equity Fund.

Jamie Hammond, iM Global Partner, Deputy CEO, Head of International Distribution, a commenté : "Nous sommes ravis que cette stratégie ait été reconnue par l'un des plus grands fonds de pension de la région nordique. Leur processus de due diligence a été solide et approfondi, et la nomination de Scharf est un témoignage de leur processus et de leurs résultats. Nous constatons un grand intérêt pour cette stratégie de la part de nos clients en Europe. Nous pensons que, compte tenu des perspectives incertaines des marchés d'investissement en 2023, l'approche de qualité de Scharf, qui a fait ses preuves sur des marchés difficiles, est rassurante pour les investisseurs."

Brian Krawez, président de Scharf Investments et gestionnaire principal du portefeuille, a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants de la confiance que nous accorde ce client institutionnel de premier plan, et nous sommes honorés d'avoir l'occasion de le servir. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres dévoués de l'équipe de Scharf Investments, dont le travail acharné et l'engagement sans faille ont permis d'obtenir des résultats exceptionnels pour les clients. Nous tenons également à remercier iM Global Partner pour leur contribution à cette réussite".

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner, a déclaré : "Ce mandat est une forte reconnaissance de l'approche différenciée de Scharf Investments. Cette réussite illustre la force du partenariat entre iM Global Partner et Scharf Investments".

