Schnäppchen sichern am Black Friday 2025: Mit den SolarFlow-Angeboten von Zendure für eine smarte Energieversorgung

DÜSSELDORF, Deutschland, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Energiepreise in Europa steigen weiter und Zendure – einer der führenden Innovationstreiber im Bereich Solarenergie – hilft Haushalten dabei, ihre Stromkosten zu senken. Mit exklusiven Black-Friday-Angeboten für die SolarFlow-Serie, Speicherlösungen für Balkonkraftwerke und Dach-Photovoltaikanlagen, wird nachhaltige Energie pünktlich zum Winter noch zugänglicher, effizienter und erschwinglicher.

SolarFlow 800 Plus – Die preisgünstige Einstiegslösung für Balkonkraftwerke

SolarFlow 800 Plus ist die neue preisattraktive Energiespeicherlösung der SolarFlow-Reihe. Das System ist mit einem intelligenten 800-W-Wechselrichter und einer 1,92-kWh-Batterie ausgestattet und kann mit bis zu fünf weiteren AB2000X/L-Batterien flexibel auf eine maximale Speicherkapazität von 11,52 kWh erweitert werden. Das integrierte 48-V-LiFePO₄-Batteriesystem reduziert Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Zwei 750-W-MPPTs erhöhen den Ertrag auch bei schwachem Licht, während ein 14-V-Niederspannungsstart die Stromerzeugung auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Vergleich zu den herkömmlichen 18-V-Mikrowechselrichtern um 10 bis 20 Prozent verbessert. Eine präzise Leistungsregelung in 1-W-Schritten mit Reaktionszeiten unter drei Sekunden ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.

SolarFlow 800 Pro – Das erste KI-gestützte Energiespeichersystem für Balkonkraftwerke

SolarFlow 800 Pro ist ein intelligentes Speichersystem für Balkonkraftwerke, das einen Mikrowechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem kompakten Gerät vereint. Mit einer Basiskapazität von 1,92 kWh, erweiterbar auf 11,52 kWh, bietet es hohe Flexibilität. Vier 660-W-MPPTs unterstützen eine maximale Solareinspeisung von 2.640 W, was einem jährlichen Stromertrag von über 2.300 kWh entspricht. Die GaN-Technologie (Galliumnitrid) sorgt für eine Ladeeffizienz von 96 Prozent, während das 48-V-Batteriemanagementsystem Energieverluste um bis zu 25 Prozent reduziert. Netzunabhängige Betriebsmodi bieten bis zu 1.000 W Leistung, um kritische Haushaltsgeräte auch bei Stromausfällen zu versorgen.

SolarFlow 2400 AC – KI-gestützter, AC-gekoppelter Speicher für Photovoltaikanlagen

SolarFlow 2400 AC ist eine effiziente Plug-&-Play-Energiespeicherlösung für Haushalte mit Dach-Photovoltaikanlagen. Das System basiert auf einer AC-gekoppelten Architektur und lässt sich einfach an einen 2.000-W-Mikrowechselrichter sowie einen Hub-Controller anschließen. Es liefert bis zu 2.400 W bidirektionale AC-Leistung, die auch im netzunabhängigen Betrieb zur Verfügung steht und eine zuverlässige, autarke Energieversorgung ermöglicht. SolarFlow 2400 AC speichert Energie in einer AB3000X-Batterie mit 2,88 kWh Speicherkapazität, die sich für wachsende Energiebedarfe flexibel erweitern lässt. Insgesamt können sechs AB3000X-Batterien für eine maximale Speicherkapazität von 17,28 kWh an SolarFlow 2400 AC angeschlossen werden. Für hohe Effizienz sorgt die Siliziumkarbid-(SiC)-Technologie der dritten Generation, die einen AC-Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % ermöglicht und sicherstellt, dass erzeugter Solarstrom effizient genutzt wird.

Intelligentes Energiemanagement

Mit ZENKI HEMS erhalten Nutzer Echtzeit-Einblicke in ihren Stromverbrauch, Wetterprognosen und dynamische Tarife. Das System plant Laden und Entladen automatisch, um die Effizienz zu maximieren, während die Zendure-App vollständige Transparenz, Fernsteuerung und detaillierte Analysen mit nur wenigen Klicks ermöglicht.

Über Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie mit Sitz in Deutschland sowie in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area, in China und Japan. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte zu liefern, indem sie die neueste Energietechnologie vorantreiben. Ihr revolutionäres Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für das tägliche Leben.

