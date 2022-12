Schneider Electric dévoile un portefeuille en pleine expansion pour les acteurs du secteur de l'énergie et des réseaux qui s'efforcent d'aller vers une énergie propre et sûre

Schneider Electric occupe le devant de la scène au salon Enlit avec de nouvelles solutions et de nouveaux services pour relever les défis complexes liés aux réseaux électriques, à la production d'électricité et à la transition énergétique

Les nouvelles offres aident les services publics à atteindre leurs objectifs de décarbonation tout en gérant des réseaux plus fiables, plus efficaces, plus durables et plus flexibles

Une énergie propre et sûre peut être obtenue grâce à une approche à multiples facettes reposant sur les technologies digitales

FRANCFORT, Allemagne, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce plusieurs nouvelles technologies qui résolvent des défis urgents dans la production d'énergie renouvelable, l'exploitation et l'équipement du réseau, et des combustibles traditionnels, à l'occasion du salon Enlit 2022 à Francfort, en Allemagne.

Les nouvelles technologies énergétiques de l'entreprise et les derniers projets présentés lors de l'événement sont des solutions pratiques et durables face à l'incertitude énergétique à court et à long terme en l'Europe. Les derniers ajouts à l'offre de Schneider Electric, leader sur le marché, sont destinés aux petites, moyennes et grandes entreprises de services publics, ainsi qu'aux acteurs du secteur de l'énergie du côté de la production et de la gestion du réseau.

« En un mot, nous sommes confrontés à deux défis énergétiques importants et simultanés », déclare Frederic Godemel, vice-président exécutif, Power Systems & Services, Schneider Electric. « Le premier est la crise énergétique, pour laquelle la solution est la sécurité énergétique, notamment en Europe. Le second est le changement climatique, qui peut être résolu par la décarbonation de l'énergie. Les choix et les investissements en matière d'énergie doivent répondre à chaque défi, et nous sommes convaincus que la digitalisation répond aux deux et devrait être au centre des préoccupations de tous les acteurs de l'énergie aujourd'hui. »

La digitalisation est un facteur indispensable permettant la transition énergétique et la continuité des activités pour tous les acteurs de l'énergie. Cela inclut les gestionnaires de réseaux de distribution, qui occupent un rôle central dans le paysage énergétique décarboné en permettant la transition énergétique tant du côté de l'offre que de la demande.

Du côté de l'offre, l'accent reste mis sur l'intégration d'un plus grand nombre de sources de production d'électricité à faible émission de carbone, telles que les fermes renouvelables. Du côté de la demande, l'objectif est de faciliter les révolutions de la consommation et de l'électrification en cours dans les industries, les bâtiments et la mobilité, telles que les nouvelles infrastructures de véhicules électriques et le passage des processus industriels des combustibles fossiles à l'électricité.

Il n'a jamais été aussi important d'agir avec la célérité requise pour minimiser les conséquences de la crise énergétique et du changement climatique.

Les nouvelles offres et annonces de projets de Schneider Electric répondent au double défi de la sécurité énergétique et de la décarbonation à travers les valeurs fondamentales des réseaux du futur, qui permettent la transition énergétique et un avenir net zero grâce à leur durabilité, leur flexibilité, leur fiabilité, leur résilience et leur efficacité.

Durabilité

EcoStruxure for Renewables étend en douceur les jumeaux numériques du stade de la conception et de l'ingénierie à celui de l'exploitation et de la maintenance des installations d'énergie renouvelable.

La nouvelle solution est conçue pour les entreprises qui développent des projets d'énergie renouvelable, notamment des projets hybrides associant énergie solaire, éolienne et stockage. Elle est également idéale pour les entreprises industrielles qui ont pour mission de décarboner en intégrant des sources d'énergie hybrides dans leurs activités, comme l'énergie solaire sur site et les groupes électrogènes traditionnels.

étend en douceur les jumeaux numériques du stade de la conception et de l'ingénierie à celui de l'exploitation et de la maintenance des installations d'énergie renouvelable. La nouvelle solution est conçue pour les entreprises qui développent des projets d'énergie renouvelable, notamment des projets hybrides associant énergie solaire, éolienne et stockage. Elle est également idéale pour les entreprises industrielles qui ont pour mission de décarboner Décarbonation du réseau . Deux pilotes importants de la technologie des tableaux moyenne tension à air pur AirSeT sont utilisés sur le terrain dans le sud de l'Allemagne. L'opérateur de réseau de distribution Netze BW a installé l'unité principale en anneau AirSet de Schneider Electric dans son réseau. Une autre étape importante est l'installation à grande échelle de 17 armoires de commutation AirSeT primaires par l'opérateur de réseau ED Netze en novembre.

Netze BW AirSet Schneider Electric AirSeT ED Netze Énergie verte . Schneider Electric élabore une stratégie pour aider les propriétaires de réseaux à mettre en place une salle de contrôle du futur capable de gérer la fourniture de plusieurs énergies, y compris l'hydrogène vert, sur la base d'un modèle de travail développé avec Gasunie aux Pays-Bas.

Flexibilité

Gestion active du réseau . Schneider Electric et ENWL travaillent ensemble pour accroître la flexibilité du réseau afin de connecter davantage d'énergies renouvelables, de véhicules électriques, de stockage d'énergie et d'électrification croissante de la charge. Le module ADMS d'EcoStruxure avec DERMS permet de mettre en place des contrats de raccordement flexibles pour les clients et de nouveaux types de services pour éviter les contraintes du réseau, différer les investissements dans les infrastructures et atteindre les objectifs d'énergie sans carbone.

. Schneider Electric et ENWL travaillent ensemble pour accroître la flexibilité du réseau afin de connecter davantage d'énergies renouvelables, de véhicules électriques, de stockage d'énergie et d'électrification croissante de la charge. Le module avec DERMS permet de mettre en place des contrats de raccordement flexibles pour les clients et de nouveaux types de services pour éviter les contraintes du réseau, différer les investissements dans les infrastructures et atteindre les objectifs d'énergie sans carbone. Orchestration de la recharge des véhicules électriques . En collaboration avec les fabricants de VE et les services publics allemands tels que EWE Netz et Bayernwerk Netz dans le cadre du projet unIT-e2, Schneider Electric permet l'électrification des transports grâce à des réseaux plus transparents et plus flexibles. Le projet fournit des solutions et une expertise en matière de gestion de l'énergie, notamment le DERMS d'EcoStruxure pour l'optimisation des réseaux, les infrastructures de recharge intelligentes et les bâtiments intelligents, en mettant l'accent sur la gestion des réseaux basse tension.

Fiabilité et résilience

EcoStruxure Grid Operation est une solution logicielle évolutive et à l'épreuve du temps qui intègre des modules de gestion des pannes et de SCADA spécialement conçus pour les petites et moyennes entreprises de services publics. Cette technologie moderne, qui permet d'optimiser la fiabilité, la résilience et l'efficacité opérationnelle, est facile à déployer et à entretenir, tout en servant de base à une évolution progressive vers la gestion avancée de la distribution.

est une solution logicielle évolutive et à l'épreuve du temps qui intègre des modules de gestion des pannes et de SCADA spécialement conçus pour les petites et moyennes entreprises de services publics. Cette technologie moderne, qui permet d'optimiser la fiabilité, la résilience et l'efficacité opérationnelle, est facile à déployer et à entretenir, tout en servant de base à une évolution progressive vers la gestion avancée de la distribution. EcoStruxure XR Operator Advisor est une gamme complète de services permettant aux équipes sur le terrain d'assurer l'entretien et la maintenance des équipements à l'aide d'une superposition numérique projetée en temps réel grâce à une modélisation numérique 1:1 des actifs réels.

« Nous sommes ravis d'être les pionniers de ces technologies et services pour les réseaux du futur, permettant l'indépendance énergétique et la décarbonation », a déclaré Alexis Grenon, vice-président senior du réseau numérique chez Schneider Electric. « Et le moment est bien choisi, car nous voyons de nombreux gouvernements supprimer les obstacles et encourager le passage aux technologies énergétiques vertes et numériques, comme la directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne et la loi sur les investissements dans les infrastructures et les emplois aux États-Unis. »

Pour plus d'informations sur Schneider Electric et son architecture EcoStruxure, consulter le site www.se.com.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com/fr

