Schneider Electric schließt die Investition in Operation Technology, Inc. („ETAP"), um die intelligente und grüne Elektrifizierung voranzutreiben

- Übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen

- Liefert ein kombiniertes digitales Angebot, das:

- Immer komplexere unternehmenskritische Energiesysteme rationalisiert

- Die Integration von erneuerbaren Energien, Microgrids, Brennstoffzellen und Batteriespeichertechnologien in das Stromnetz beschleunigt und verbessert

- Den Weg für grüne Rechenzentren, belastbare Stromnetze, dekarbonisierten Transport und Energieerzeugung bereitet

- Die Investitionskosten für das Stromnetz um bis zu 20 % durch verbesserte Konstruktion und Leistung reduziert

- Den ETAP-Betriebs als unabhängiger, softwareagnostischer Anbieter sicherstellt

RUEIL-MALMAISON, Frankreich, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Ankündigung vom 16. November 2020 gibt Schneider Electric, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Operation Technology Inc. („ETAP") bekannt. ETAP wird innerhalb des Geschäftsbereichs Energiemanagement konsolidiert.