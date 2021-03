Scholle IPN acquiert Bossar, une entreprise spécialisée dans l'équipement pour les emballages flexibles

Ross Bushnell, PDG de Scholle IPN, a déclaré : « Ce regroupement constitue une étape importante dans notre évolution continue qui nous fera devenir un fournisseur de solutions d'emballage complètes réellement indispensable pour nos clients du monde entier. Bien que les deux entreprises travaillent ensemble depuis un certain temps, la fusion officielle renforce non seulement notre présence mondiale dans le domaine de l'équipement, mais elle permet aussi une collaboration encore plus forte au sein de nos équipes partout dans le monde. La fusion de ces deux grandes entreprises nous permettra de concrétiser notre mission d'être simplement flexibles dans tout ce que nous faisons et d'atteindre notre objectif, qui est de devenir un chef de file mondial en matière de films, de composants et d'équipement sur le marché international de l'emballage des liquides. »

Jeroen van der Meer, directeur général de Scholle IPN dans la région de l'EMOA et PDG de Bossar, a déclaré : « L'objectif de Scholle IPN a toujours été de créer des solutions d'emballage flexible légères et respectueuses de l'environnement qui visent à favoriser l'économie circulaire. Avec la fusion de Bossar et de Scholle IPN, nous pouvons vraiment concentrer nos efforts de développement sur l'offre de technologies de pointe qui nous permettent de produire une gamme complète de solutions d'emballage durables pour nos clients. Déjà, nos produits constituent des solutions durables grâce à des emballages beaucoup moins lourds qui prolongent la durée de conservation, réduisent la consommation d'énergie et minimisent le gaspillage alimentaire. »

L'entreprise conservera la marque Bossar et continuera d'utiliser le siège social opérationnel de Bossar situé à Barcelone, en Espagne, ainsi que son usine de fabrication en Inde. Le regroupement d'entreprises exerce ses activités en Europe, en Russie, en Chine, en Inde, en Australie, au Brésil, au Chili, au Canada et aux États-Unis.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Scholle IPN et Bossar, veuillez consulter leurs sites Web www.bossar.com et www.scholleipn.com.

À PROPOS DE SCHOLLE IPN

Scholle IPN est un leader mondial de solutions complètes d'emballage flexibles comme les films protecteurs, les composants ergonomiques et les équipements de pointe pour les caisses-outres et les sachets. Grâce à son approche complète de solutions d'emballage, Scholle IPN est capable de concevoir, fabriquer et distribuer rapidement des solutions d'emballage uniques à des clients qui fournissent chaque année à leurs consommateurs plus de cent milliards de portions de produits alimentaires et de boissons. www.scholleipn.com

À PROPOS DE BOSSAR

Bossar est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication d'équipement horizontal de formage-remplissage-scellage pour la production de différents formats d'emballage flexible comme les pochettes à bec verseur, les pochettes à fermeture éclair et les sachets. Bossar met l'accent sur les solutions d'emballage complètes, ce qui comprend la protection et la livraison des produits en produisant le moins de déchets possible et lui permet ainsi d'occuper une position importante au sein de l'économie circulaire. www.bossar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1454121/ScholleIPN_Bossar_Acquisition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273678/Bossar_RGB_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193656/Scholle_IPN_Logo.jpg

Related Links

http://www.scholleipn.com



SOURCE Scholle IPN