Schweizer Künstler und Swisscom sorgen für eine Weltpremiere: Erstes öffentlich ausgestrahltes, dezentrales Live-Musikexperiment war erfolgreich

Am 13. Januar um 18 Uhr traten BLAY (Bligg und Marc Sway), Flavie Léa und verschiedene andere Schweizer Nachwuchskünstler an sechs verschiedenen Orten auf. Die Weltpremiere war erfolgreich: Zum ersten Mal konnte Swisscom den Song „Denkmal" der Schweizer Künstler BLAY und verschiedener Newcomer-Bands dezentral und synchron in einem Livestream übertragen. Von ihren jeweiligen Standorten in Bellinzona, Montreux, Klosters, Zürich, Bern und Volketswil aus kamen die Stimmen und Instrumente der Musiker über das Swisscom Netz zusammen und schufen ein gemeinsames und einzigartiges Live-Erlebnis.