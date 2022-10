Schweizer Startup MedAlliance wird von US-Multi für bis zu 1,135 Mrd. USD übernommen

NYON, Schweiz, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das in der Schweiz ansässige Medizintechnikunternehmen MedAlliance hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit Cordis über eine Übernahme abgeschlossen hat. Die Gegenleistung umfasst: eine Anfangsinvestition, eine Vorabzahlung für den Abschluss, das Erreichen von Zulassungsbedingungen und kommerziellen Meilensteinen für eine Gesamtvergütung von bis zu 1,135 Milliarden US-Dollar. Cordis ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von interventionellen kardiovaskulären und endovaskulären Technologien.

MedAlliance wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nyon sowie Niederlassungen in Deutschland, Singapur, Großbritannien, Japan und den USA. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung bahnbrechender Technologien und die Vermarktung fortschrittlicher Arzneimittel-Geräte-Kombinationen für die Behandlung von koronaren und peripheren Arterienerkrankungen spezialisiert. Sein Hauptprodukt ist SELUTION SLR™, ein neuartiger medizinischer Ballon, der Arterien entstaut.

‚Dies ist ein wichtiger Meilenstein für MedAlliance, der das stetige Wachstum unseres Unternehmens in den letzten 14 Jahren und den innovativen Charakter unserer Produkte widerspiegelt", kommentierte Chairman und CEO Jeffrey B. Jump. „Dies ist vor allem unseren innovativen und fleißigen Arbeitskräften vor Ort zu verdanken".

„Die Übernahme durch Cordis wird es MedAlliance ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und seine bahnbrechende Technologie zum Nutzen von Tausenden von Patienten auf der ganzen Welt auf alle Märkte zu bringen. Da wir in der Schweiz am Genfer See geboren und aufgewachsen sind, konnten wir von einem vielfältigen und offenen Umfeld innerhalb einer starken MedTech-Unternehmergemeinschaft profitieren. Die Übernahme durch Cordis ist ein Beweis für unser globales Potenzial und auch für unsere Herkunft", fügte Jean-Pierre Pennacino, Chief Financial Officer von MedAlliance, hinzu.

Die Technologie von SELUTION SLR umfasst einzigartige Mikroreservoirs aus biologisch abbaubarem Polymer, die mit einem Medikament namens Sirolimus vermischt sind, das eine antirestenotische Wirkung hat (es hemmt das Wachstum von Gewebe, das die Arterie verstopfen kann). Diese Mikroreservoirs ermöglichen eine kontrollierte und anhaltende Freisetzung des Medikaments für bis zu 90 Tage. Die verlängerte Freisetzung von Sirolimus aus Stents (Metallröhrchen, mit denen verstopfte Arterien geöffnet werden) hat sich sowohl bei Herzkranzgefäßen als auch bei peripheren Arterien als hochwirksam erwiesen. Mit der von MedAlliance entwickelten CAT™ (Cell Adherent Technology) können die Mikroreservoirs auf Ballons aufgetragen werden und an den Wänden der Arterie haften.

SELUTION SLR erhielt im Februar 2020 die CE-Zulassung für die Behandlung der peripheren Arterienerkrankung und im Mai 2020 für die Behandlung der koronaren Arterienerkrankung. Es ist derzeit in ganz Europa und in allen anderen Ländern, in denen das CE-Zeichen anerkannt ist, erhältlich.

