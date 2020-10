SciBite a présenté une technologie de pointe aux leaders des sciences de la vie lors de la réunion du groupe d'utilisateurs virtuels

CAMBRIDGE, Angleterre, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- SciBite, l'entreprise de technologie sémantique primée, a récemment organisé sa première réunion de groupe d'utilisateurs virtuels pendant trois jours, réunissant sa clientèle mondiale pour partager des informations de pointe.

L'événement annuel, qui s'est tenu en présentiel ces trois dernières années, n'a pas pu avoir lieu aux États-Unis comme initialement espéré, compte tenu de l'actualité. Cependant, la dernière année ayant été incroyablement fructueuse pour cette organisation en pleine croissance, SciBite ne pouvait pas manquer l'occasion de partager ses connaissances précieuses avec ses clients.

Les dernières avancées de la plateforme de technologie sémantique de SciBite au sein de Ontology Management, FAIR Data, Search and Knowledge Graphs ont été présentées aux représentants de 25 des plus grandes organisations du monde dans le domaine des sciences de la vie.

Les participants se sont joints à l'équipe SciBite au moyen d'une plateforme virtuelle pour entendre les dirigeants de Novo Nordisk, Biogen, BMS et Pfizer qui ont présenté leurs récents cas d'utilisation de la technologie de SciBite.

Au cours de la première journée, les participants ont écouté le vice-président des services professionnels, Tim Hoctor et le directeur de produits George Jiang, dirigeants d'Elsevier, la nouvelle société mère de SciBite. Ils ont dévoilé la façon dont, ensemble, ils iront de l'avant pour réunir le meilleur de la technologie et du contenu pour les sciences de la vie.

Les présentations des clients ont porté sur les thèmes suivants : l'autonomisation des connaissances et la prise de décisions sur les biomarqueurs fondées sur les données par Chris Willis, directeur adjoint du service informatique de la médecine translationnelle chez BMS ; la gestion terminologique des métadonnées FAIR de l'entreprise par Sabine Schefzick, directrice de l'analyse scientifique et clinique et de l'informatique chez Pfizer ; la collaboration de Biogen avec SciBite pour améliorer l'intégrité des données par la scientifique Shari Bickford.

Les participants ont également entendu parler des dernières collaborations technologiques pour faire progresser la découverte et accélérer les connaissances pharmaceutiques avec SciBite et son réseau de partenaires, notamment Copyright Clearance Center, Stardog et Sinequa.

Lors de la dernière présentation, le directeur technique de SciBite, James Malone et l'un des scientifiques spécialisés en machine learning, Oliver Giles, ont présenté la nouvelle plateforme logicielle d'intelligence artificielle SciBiteAI. James fera également une présentation à la conférence en ligne Virtual Bio-IT World 2020 cette semaine.

Pour en savoir plus, visitez le site www.scibite.com .

À propos de SciBite

Le logiciel d'analyse sémantique et de données de SciBite ouvre la voie avec son infrastructure pionnière qui combine les dernières avancées en matière de machine learning et une approche ontologique pour libérer la valeur du contenu scientifique. Avec son siège social au Royaume-Uni, SciBite assiste sa clientèle mondiale avec des sites supplémentaires aux États-Unis et au Japon.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/617446/SciBite_Logo.jpg

Contact presse :

Lauren Barham, directrice du marketing

[email protected]

+44 (0)1223786129

Related Links

https://www.scibite.com



SOURCE SciBite