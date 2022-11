Scivita Medical schließt sich in den wichtigsten europäischen Ländern mit FUJIFILM Europe B.V. zusammen

SUZHOU, China, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Vor wenigen Tagen kündigten die Scivita Medical Technology Co., Ltd. („Scivita Medical") und FUJIFILM Europe B.V. („Fujifilm") mit Hauptsitz in den Niederlanden gemeinsam eine strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen an. Im Rahmen einer Liefer- und Vertriebsvereinbarung ist Fujifilm als exklusiver Vertriebspartner für den Verkauf und die Geschäftsausweitung der Einweg-Bronchoskop-Videoskope von Scivita Medical in einigen wichtigen Ländern in Europa verantwortlich.

Scivita Medical Single-use Broncho Videoscope Scivita Medical’s Headquarter, R&D and Manufacturing Plant

Die Daten haben gezeigt, dass die weltweite Marktkapazität für medizinische Endoskope erheblich ist und weiterhin schnell wächst. Nach Angaben von Frost & Sullivan belief sich der Wert des Weltmarktes für medizinische Endoskope im Jahr 2020 auf 20,3 Mrd. USD. Mit dem stetigen Wachstum der medizinischen Nachfrage, das durch die Alterung der Bevölkerung, das zunehmende Bewusstsein für die medizinische Versorgung und den technischen Fortschritt angetrieben wird, wird der Marktwert voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % auf 39,6 Mrd. USD im Jahr 2030 steigen. Infolge der wachsenden Anforderungen an die Minderung der Risiken von Kreuzkontaminationen und im Krankenhaus erworbenen Erkrankungen, insbesondere inmitten des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie, wächst auch der globale Markt für Einweg-Endoskope schnell. Laut Frost & Sullivan betrug der Wert des weltweiten Marktes für medizinische Endoskope zum einmaligen Gebrauch im Jahr 2020 0,5 Mrd. USD und wird bis 2030 auf 9,2 Mrd. USD ansteigen.

Das Broncho-Videoskop zum Einmalgebrauch von Scivita Medical ist ein flexibles Einweg-Endoskop. Das Endoskop muss nicht mehr nach jeder Operation sterilisiert werden, wodurch eine aufeinanderfolgende Nutzung möglich wird, die chirurgische Effizienz verbessert wird und die Gesamtkosten der Krankenhäuser gesenkt werden. Das Produkt verfügt außerdem über verschiedene hochentwickelte technische Funktionen, die die Erfahrung der Ärzte während der Operation verbessern. Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit zwischen Fujifilm und Scivita Medical die Marktakzeptanz des Produkts verbessern und seinen Absatz in Europa steigern wird.

Scivita Medical erklärte: „Einweg-Endoskope sind einer der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte in der endoskopischen Domäne. Wir glauben, dass unsere strategische Zusammenarbeit mit Fujifilm uns große Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Marken verschaffen und uns helfen wird, unseren Marktanteil auf den Auslandsmärkten schrittweise zu erhöhen. Wir werden die Gelegenheit nutzen, um in den europäischen Markt einzutreten und dabei unsere Kerntechnologie und Produktvorteile voll zur Geltung zu bringen. Durch die Nutzung des umfangreichen Vertriebsnetzes und der Marketingressourcen von Fujifilm auf dem europäischen Markt werden wir in der Lage sein, den Kunden in Europa die Vorteile unserer Produkte in Bezug auf Leistung und Funktion effektiv und effizient zu demonstrieren, und wir erwarten, dass wir auf den Auslandsmärkten mehr Umsatz erzielen werden. Der Absatz in anderen Ländern gilt weithin als Prüfstein für die technische Stärke eines Medizintechnikunternehmens. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird zweifellos als eine starke Bestätigung für die Innovationskraft und die hohe Qualität der Produkte von Scivita Medical dienen."

Fujifilm, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Gesundheitsfürsorge und Bildgebung, nimmt eine führende Position auf dem Markt für flexible Endoskope ein und erfreut sich mit seinen Produkten weltweit eines hohen Ansehens. Fujifilm schätzt die Möglichkeit, mit Scivita Medical, einem vielversprechenden Akteur im Bereich der medizinischen Endoskope, zusammenzuarbeiten, und ist davon überzeugt, dass die Kooperation für beide Partner einen großen Mehrwert schaffen wird. Fujifilm wird sich nach Kräften bemühen, die Produkte von Scivita Medical in Europa zu fördern, um Ärzten und Patienten weltweit sichere, wirksame und innovative Endoskoplösungen zu bieten.

Scivita Medical wird seine innovativen Endoskope auf der MEDICA 2022 (Messehalle 9 E63) vom 14. bis 17. November zeigen. Die MEDICA 2022 wird in Düsseldorf, Deutschland, stattfinden. Für weitere Informationen über Scivita Medical auf der MEDICA besuchen Sie bitte das entsprechende LinkedIn-Konto. Wir laden Sie herzlich ein, den Stand von Scivita Medical während der MEDICA 2022 zu besuchen.

Informationen zu Scivita Medical

Scivita Medical wurde 2016 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das minimal-invasive Diagnose- und Behandlungslösungen anbietet und sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und verwandten Produkten konzentriert. Scivita Medical hat die „Globalisierung" zu seiner Kernstrategie gemacht und FuE-Zentren sowohl in China als auch in Japan eingerichtet. Mit soliden internen FuE-Kapazitäten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien beruht. Zudem hat das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Endoskopprodukten und Produktkandidaten entwickelt, das alle Arten von endoskopischen Eingriffen abdeckt, die von den verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden, um die unterschiedlichsten medizinischen Bedürfnisse zu erfüllen. Scivita Medical hält sich an die Werte „Klinischer Schwerpunkt", „Gemeinsame Innovation", „Menschenorientiert", „Exzellenz und Effizienz" und wird seine Kerntechnologien kontinuierlich verbessern, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten erhöhen und die bevorzugte Marke sein, der Ärzte und Patienten in aller Welt vertrauen.

Weitere Informationen finden Sie auf: scivitamedical.com/#/

Informationen zu Fujifilm in Europa

Fujifilm ist mit über 50 Unternehmen und Niederlassungen in Europa vertreten und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter in den Bereichen FuE, Produktion, Vertrieb und Service. Die FUJIFILM Europe GmbH mit Sitz in Ratingen, Deutschland, ist die strategische Zentrale für die Region. In ganz Europa beliefern Fujifilm-Unternehmen eine Reihe von Industriesparten, darunter Medizintechnik, Biopharmazie, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien, Grafiksysteme, optische Geräte, Datenspeicherung und alle Aspekte der Fotografie. In den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt auf das Gesundheitswesen konzentriert – von der Diagnose bis zur Prävention und Behandlung. Heute bietet Fujifilm in Europa das gesamte Spektrum der Patientenversorgung an, zusätzlich zu Forschung, Entwicklung und CDMO-Produktion in den Bereichen neuartige Therapien, Gentherapien und Impfstoffe, sowie Zellkulturmedien und Lösungen für die regenerative Medizin.

Weitere Informationen finden Sie auf: fujifilm.com

