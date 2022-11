SCOTCH & SODA BRENGT ZIJN JAARLIJKSE IMPACTRAPPORT UIT, WAARIN DE AANPAK VAN HET BEDRIJF VOOR HET VERLAGEN VAN ZIJN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK WORDT GESCHETST

Het rapport bevat een EP&L evaluatie, een analyse van de vooruitgang van Scotch & Soda in het genereren van positieve verandering voor de planeet en de mensen, gebaseerd op de waarden van de vrije geest van Amsterdam

Door de inkoopstrategie voor materialen is Scotch & Soda er in het verslagjaar in geslaagd meer organische, gerecyclede en regeneratieve materialen te gebruiken, wat resulteert in een kleinere watervoetafdruk en tegelijkertijd streeft naar het loskoppelen van de impact van de bedrijfsgroei

AMSTERDAM, 9 november 2022 /PRNewswire/ -- Modemerk Scotch & Soda deelt zijn Impact Report voor het boekjaar 2021/2022, waarin het bedrijf zijn vooruitgang onthult in het genereren van positieve verandering voor de planeet en zijn mensen, gebaseerd op de waarden van de vrije geest van Amsterdam, de thuisstad van het bedrijf. Het rapport bevat ook de evaluatie van de Environmental Profit and Loss (EP&L1) van het bedrijf berekend over de afgelopen 2 jaar, uitgevoerd in samenwerking met Sustainalize, een nieuwe generatie duurzaamheidsspecialisten gevestigd in Nederland.

Related Documents View PDF Scotch & Soda Jaarlijkse Impactrapport

De omzet van Scotch & Soda steeg in het verslagjaar tot 342,5 miljoen euro, een stijging van 23% op jaarbasis, die gepaard ging met een stijging van 34% van de geproduceerde materiaalvolumes. Met zijn EP&L-evaluatie als kern van zijn duurzaamheidsstrategie beschouwt Scotch & Soda de milieu-impact die het veroorzaakt door zijn directe en indirecte bedrijfsactiviteiten, van de productie van grondstoffen tot het einde van de levensduur van een product, vertaald in een monetaire waarde. Op basis hiervan legt het bedrijf verantwoording af voor een totale EP&L-impact van 47,1 miljoen euro, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar, die wordt gestaafd door de algemene groei van de verkoop, de uitbreiding van het evaluatiebereik met producten van licentiehouders, de vervanging van gemiddelde marktgegevens door verrijkte feitelijke gegevens en de dagelijkse bedrijfsactiviteiten die de omzetgroei ondersteunen.

Uit de EP&L-beoordeling blijkt dat de milieu-impact van Scotch & Soda grotendeels wordt veroorzaakt door de selectie van de materialen die het bedrijf in de collecties gebruikt en zich voordoet in de fase van de grondstoffenproductie, voornamelijk door de uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreiniging en watergebruik. Als we kijken naar de EP&L Material Intensity metric toont dit een toename van slechts +1% van de impact per kilogram geproduceerd materiaal tegenover een absolute totale EP&L toename van +36%. Wat de vermindering van het waterverbruik betreft - een sleutelelement van de strategie van het bedrijf - blijkt uit de Water Intensity metric dat gemiddeld 1,4 kubieke meter nodig is om 1 kilogram materiaal te produceren, een daling van -5% ten opzichte van de watervoetafdruk van vorig jaar. Deze stappen tonen positief aan dat Scotch & Soda met zijn huidige strategie voor materiaalinkoop, die het gebruik van organische, gerecycleerde of regeneratieve materialen verder uitbreidt en opschaalt, meetbare doelen stelt om uiteindelijk de groei van het bedrijf los te koppelen van de bijbehorende achteruitgang van het milieu.

Frederick Lukoff, CEO van Scotch & Soda, licht toe: "Duurzaamheid is de afgelopen jaren een essentieel onderdeel geworden van de strategie van Scotch & Soda, geïnspireerd door de waarden van de vrije geest van Amsterdam. Een van onze topprioriteiten als team is om ons bedrijf te runnen met meer gevoeligheid voor mensen en de planeet, door meer verantwoorde keuzes te maken die onze ecologische voetafdruk verkleinen. Ik ben blij dat we dit jaar de positieve resultaten beginnen te zien van de strategie die we hebben uitgevoerd. Ook al hebben we nog een lange weg te gaan, we kunnen nu onze impact meten en een duidelijke routekaart volgen voor de komende jaren. We kijken ernaar uit om deze positieve trend voort te zetten en de impact in de toekomst verder los te koppelen van de verkoop."

Scotch & Soda erkent dat zij actief zijn in een industrie die gedreven wordt door consumptie en de ontginning van natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf door innovaties en brancheoverschrijdende samenwerkingen stappen zetten naar een keerpunt van positieve impact. De introductie van de EP&L en het tweede Impact Report van het merk vormen een belangrijke mijlpaal in de duurzaamheidsreis van Scotch & Soda om positieve verandering teweeg te brengen voor de planeet en de mensen, en leggen de basis voor de invoering van de langetermijnstrategie, die begin 2023 van start moet gaan. De langetermijnstrategie zal een routekaart vormen die de grootste ambities van het bedrijf weerspiegelt, evenals een reeks uitgebreide doelstellingen op meerdere gebieden die Scotch & Soda tegen 2030 wil bereiken.

Jelle de Jong, directeur Duurzaamheid bij Scotch & Soda, licht toe: "We hebben de EP&L geïmplementeerd in de kern van onze duurzaamheidsstrategie om een 360-graden inzicht te genereren in onze milieuvoetafdruk in de gehele waardeketen, van wieg tot graf. Deze inzichten helpen ons een maximale impact te hebben op de gebieden die dat het meest nodig hebben en stellen ons in staat meetbare en tijdgebonden doelstellingen vast te stellen. Deze aanpak gaat hand in hand met ons streven naar volledige producttraceerbaarheid te verkrijgen tot in het stadium van de grondstofproductie, wat ons de mogelijkheid biedt sociale en milieu-uitdagingen aan te pakken die passen bij de behoeften van een specifieke locatie."

Misha Elkerbout, Senior Consultant of Corporate Sustainability bij Sustainalize, voegt hieraan toe: "Sustainalize is verheugd met Scotch & Soda samen te werken en samen een milieu profit & loss te hebben gemaakt. EP&L informatie is essentieel voor het begrijpen van de totale impact van een organisatie op het milieu. Wanneer een organisatie haar totale milieu-impact begrijpt, zijn zij beter in staat deze te beheersen en een duurzaam bedrijf te worden. Bij het gebruik van de EP&L-methoden van Sustainalize vertrouwt Scotch & Soda's op de meest actuele wetenschap, gegevens en methodologieën om het bedrijf te sturen om nog duurzamer te worden."

Factsheet

342,5 miljoen euro omzet

47,1 miljoen euro aan milieuschade

3,9 miljoen kilo gebruikte textielmaterialen

5,6 miljoen kubieke meter water verbruikt

81,8 miljoen kilo Co2-eq uitgestoten bij activiteiten

274 merkwinkels

1.687 werknemers wereldwijd (63% vrouw, 37% man)

57 verschillende nationaliteiten binnen het wereldwijde personeelsbestand

292 Tier 1 en Tier 2 fabrieken

73.254 Tier 1- en Tier 2-medewerkers in de toeleveringsketen

127.614 bomen geplant om bossen en inheemse biodiversiteit te herstellen

1,01 miljoen euro aan donaties

Volledig rapport

Klik hier voor toegang tot Scotch & Soda's volledige Impact Report voor het rapportagejaar 2021/2022

Visuele middelen

Klik hier om een selectie van visuele middelen van Scotch & Soda te downloaden.

(Fotocredit: "Met dank aan Scotch & Soda")

Over Sustainalize

Sustainalize is een nieuwe generatie duurzaamheidsspecialisten die organisaties ondersteunt door oplossingen te bedenken voor verschillende duurzaamheidsvraagstukken en deze te verbinden met de bedrijfsstrategie, zodat passende en op maat gemaakte duurzaamheidsstrategieën kunnen worden ontwikkeld.

Als onderdeel van de ERM groep helpt Sustainalize organisaties ook bij het identificeren en begrijpen van hun impact, door deze meetbaar, inzichtelijk en transparant te maken. Tot slot helpt Sustainalize organisaties in gesprek te gaan met hun belangrijkste stakeholders door optimaal gebruik te maken van kennis van regelgeving, geïntegreerde rapportage en communicatie.

Ga voor meer informatie naar: www.sustainalize.com

Over Scotch & Soda

Scotch & Soda is geboren in Amsterdam en viert de vrije geest van zijn geboortestad. Eindeloos optimistisch is het merk voorstander van individualiteit, authenticiteit en de kracht van zelfexpressie om het unieke te creëren - een houding die wordt weerspiegeld in de ontwerpen. De collecties van Scotch & Soda omvatten herenkleding, dameskleding, kinderkleding, denim, brillen, parfums en accessoires en nemen een unieke plaats in het huidige wereldwijde modelandschap in.

De collecties zijn momenteel te vinden in 274 vrijstaande winkels in Europa, Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Australië, evenals in 7.000 deuren in enkele van de grootste steden ter wereld, waaronder New York, Londen en Parijs. De online-activiteiten van het merk verzenden ook naar meer dan 70 landen.

Ga voor meer informatie naar: www.scotch-soda.com

1 EP&L (Environmental Profit and Loss) is een meetmodel voor natuurlijk kapitaal dat is ontworpen om waardevol en nauwkeurig inzicht te geven in de impact die een bedrijf heeft gedurende de volledige levenscyclus van zijn producten en zijn volledige waardeketen, waarbij gekeken wordt naar de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik en vervuiling van land, water en lucht.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1941618/Scotch_Soda_Jaarlijkse_Impactrapport.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1941607/Scotch_Soda_Logo.jpg

Voor de pers

Daniel Urrutia | Com munications Director | [email protected]

SOURCE Scotch & Soda