Screenbase et Hivestack lancent une solution DOOH programmatique en open exchange - une première en France

PARIS et MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Screenbase, agence média spécialisée dans la communication DOOH et événementielle, annonce son partenariat exclusif en France avec Hivestack, la principale société internationale de technologies dédiées au DOOH programmatique. Ce partenariat dynamise le marché de la communication extérieure et constitue la première solution de Digital Out of Home (DOOH) programmatique sur le marché français.

Screenbase conseille et gère l'achat de campagnes événementielles et DOOH pour deux grandes agences média du marché. L'agence intégrera la plateforme côté demande (DSP) de Hivestack, proposant ainsi aux marques, pour la première fois, l'automatisation des transactions et des KPIs d'efficacité pour des campagnes DOOH. Les clients pourront accéder à la suite complète d'outils Hivestack, dont la possibilité de créer des audiences personnalisées, de mettre en place un ciblage géolocalisé, ou encore de planifier, d'acheter et de diffuser en temps réel (RTB), dans le cadre d'accords en Private Market Place (PMP) ou via l'open exchange. La plateforme mettra à disposition un tableau de bord permettant de consolider toutes les données à un unique endroit pour gérer l'optimisation, le reporting et l'orchestration de la campagne auprès de plusieurs régies.

Les experts auront également accès aux solutions de ciblage et de mesure d'audience d'Hivestack, qui permettent d'obtenir des résultats robustes à grande échelle.

Dans le cadre de son développement en France, Hivestack a également signé des contrats avec de grands acteurs de la communication extérieure, via la plateforme Hivestack Supply Side Platform (SSP), dont Clear Channel, Mediatransports, Imediacenter, Smartmedia, DoohYouLike, Fill Up Média, Waitcom, Turnadon et DooH it. D'autres seront bientôt disponibles, comme Mediaperformances, en discussion bien avancée, ainsi que l'inventaire de JCDecaux via VIOOH. Ces régies seront en mesure de monétiser leurs espaces DOOH premium auprès d'un large panel d'annonceurs.

Les dépenses en publicité DOOH ont plus que doublé au cours des cinq dernières années sur le marché français et, avec cette croissance, de nouvelles technologies sont apparues pour en améliorer l'efficacité. Plus que jamais, les marques doivent pouvoir continuer de suivre leurs publics afin d'être là au bon moment : la publicité DOOH a une importante capacité à concilier précision, agilité et communication de masse localisée. Ainsi, même en période de crise sanitaire, l'engouement pour le DOOH est présent dans de nombreux pays ; aux Etats-Unis, par exemple, les dernières prévisions prévoient des revenus programmatiques DOOH multipliés par deux, entre 2020 et 2021, passant de 180M à 360M de dollars (eMarketer, 2020).

« C'est une période clé pour le marché du Digital Out of Home (DOOH) en France. Nous sommes impatients de collaborer avec nos nouveaux partenaires chez Hivestack pour proposer à nos clients une technologie programmatique leader sur le marché et leur permettre d'engager précisément les audiences dans la rue. », déclare Geoffrey Galabert, Chief Product Officer (CPO) de Screenbase.

De son côté, William Brownsdon, Directeur Général EMEA de Hivestack annonce : « Nous sommes ravis de nous associer à Screenbase pour accélérer le déploiement du DOOH programmatique en France. Nous avons déjà connu un fort succès avec Kinetic sur d'autres marchés et nous sommes impatients d'utiliser notre plateforme full stack pour stimuler la croissance sur ce nouveau marché. »

L'annonce coïncide également avec la nomination de Vladimir Chou chez Hivestack, en tant que VP de la demande en France. Vladimir Chou rejoint l'entreprise après avoir travaillé pour Screenbase et, grâce à sa solide expérience du secteur et à son expertise du marché, détient toutes les clés pour développer le DOOH programmatique en France et faire de ce partenariat une grande réussite.

À PROPOS DE SCREENBASE

Screenbase est l'unique agence full-DOOH services de WPP – groupe leader mondial de la communication et du marketing – qui intègre produit, conseil, media et contenu.

Screenbase propose un écosystème de services et de solutions DOOH pour créer de nouvelles expériences média à fort impact, sur les parcours et lieux de vie des consommateurs.

L'agence a développé ses outils propriétaires ainsi qu'une diversité de solutions transversales et intégrées.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.screenbase.fr/

À PROPOS DE HIVESTACK

Hivestack est la société mondiale de technologie marketing qui alimente l'achat et la vente de publicité programmatique Digital Out of Home (DOOH). Du côté des acheteurs, les responsables du marketing utilisent la Demand-Side Platform de Hivestack pour créer des campagnes mesurables qui activent les écrans DOOH en temps réel, en fonction du comportement des consommateurs et des mouvements du public.

En termes de ventes, les régies DOOH utilisent la plateforme SSP et le service d'échanges d'annonces de Hivestack pour attirer des revenus programmatiques. Les partenaires média DOOH peuvent également utiliser le serveur publicitaire de Hivestack pour alimenter des campagnes directement vendues et axées sur le public. L'attribution est primordiale sur toute la plateforme de Hivestack, offrant aux acheteurs et aux vendeurs la capacité de mesurer les résultats commerciaux à toutes les étapes de l'entonnoir de vente aux consommateurs.

Hivestack, dont le siège social se trouve à Montréal, au Canada, est présent à l'international : Paris, Toronto, Tokyo, Londres, New York, Mexico, Shanghai, Sydney et Guadalajara.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hivestack.com

À PROPOS DE GROUPM FRANCE

Dirigé par Mathieu Morgensztern, CEO, GroupM France regroupe les agences media du groupe WPP : KR Wavemaker, Mindshare, Néo, Mediacom et Keyade. GroupM France est doté de départements dédiés : Business Media Science (études media marketing, efficacité, data management), StudioM (métiers de création de contenus), GroupM Digital (équipes digitales spécialisées). GroupM France emploie plus de 1000 collaborateurs.

GroupM France a été élu Groupe de l'année 2021 au Prix Agence Média de l'Année pour la troisième année consécutive. En 2020, GroupM France a investi 1,752 Md€ dans les médias pour le compte de ses clients. Dans le monde, un tiers des montants investis dans les médias passe par GroupM.

