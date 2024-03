ScreenPoint Medical déploie Transpara® Breast AI au centre Johns Hopkins pour améliorer la détection du cancer

Mise en œuvre de Transpara pour une utilisation clinique par des leaders d'opinion clés en radiologie et en imagerie du sein.

BALTIMORE, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical a annoncé aujourd'hui que son produit de pointe Transpara Breast AI est disponible pour améliorer la détection du cancer pour les patientes du Centre de dépistage du cancer du sein Johns Hopkins. Transpara aide les radiologues à lire les mammographies 2D et 3D, en fournissant une « deuxième paire d'yeux » qui aide à détecter les cancers plus tôt et à réduire les taux de rappel.

Trusted by the world's most respected providers; Transpara supports half a million screenings in just 5 states and DC.

Le Johns Hopkins Kimmel Cancer Center a été l'un des premiers à être reconnu par l'Institut national du cancer comme un « Centre d'excellence ». Dans l'ensemble de tout le centre Johns Hopkins, l'équipe des services d'imagerie du sein effectue plus de 77 000 mammographies et 5 000 interventions chaque année. Le choix d'utiliser Transpara a été fait après une analyse approfondie des preuves, de l'efficacité et des performances du logiciel sur des cas sélectionnés. L'équipe d'imagerie du sein de Johns Hopkins a évalué Transpara, à laquelle font confiance les principaux leaders d'opinion en imagerie du sein dans le monde entier, dans le cadre d'une comparaison concurrentielle approfondie.

L'équipe de succès client de ScreenPoint a travaillé en étroite collaboration avec les équipes cliniques et informatiques de Johns Hopkins pour installer Transpara Breast AI afin de soutenir les soins aux patients sur 7 sites. Transpara a été choisi pour améliorer le flux de travail du dépistage, la confiance dans la décision et l'évaluation du diagnostic du cancer du sein.

« Nous sommes ravis que Johns Hopkins ait fait confiance à ScreenPoint Medical dans sa lutte contre le cancer. Transpara est l'IA mammaire la plus validée cliniquement sur le marché, dont il est prouvé qu'elle améliore la capacité des radiologues à détecter le cancer du sein le plus tôt possible. Dans le cadre de l'expérience ScreenPoint, une fois qu'un client a choisi d'utiliser Transpara, nous voulons créer ces avantages en quelques semaines, pas en quelques mois, a déclaré Nicki Bryan, vice-présidente des ventes chez ScreenPoint Medical. Nous sommes également très reconnaissants envers les professionnels de l'équipe de Johns Hopkins qui ont collaboré si efficacement pour assurer une transition technique en douceur et harmonieuse ! »

Avec l'intégration de Johns Hopkins, l'utilisation croissante de Transpara dans le nord-est bénéficiera désormais aux radiologues et aux patients dans plus de 50 sites répartis dans 5 États (NY, NJ, PA, MD, VA) et dans le District de Columbia.

Transpara est homologué par la FDA et approuvé par le MDR européen pour une utilisation avec les mammographies 2D et 3D de plusieurs fabricants. Utilisé par des centaines de centres leaders dans plus de 30 pays, Transpara est conçu pour travailler en parallèle avec les radiologues. Les études montrent que Transpara permet de détecter plus tôt jusqu'à 45 % des cancers d'intervalle, tout en contribuant à réduire la charge de travail et à optimiser le flux de travail.

À propos de ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical traduit la recherche de pointe sur l'apprentissage automatique en technologie accessible aux radiologues, afin d'améliorer le flux de travail de dépistage, la confiance dans les décisions et l'évaluation du risque de cancer du sein. Les radiologues du monde entier font confiance à Transpara, car la solution a été mise au point par des experts en apprentissage automatique et en analyse d'images, et elle est mise à jour en tenant compte de l'avis de spécialistes en imagerie mammaire de renommée mondiale. Découvrez toutes les preuves à l'adresse : https://screenpoint-medical.com/published-evidence/peer-reviewed-publications

