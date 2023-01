Scrub Daddy Inc. faz parceria com a Unilever na co-criação de produtos de limpeza inovadores. A colaboração será exibida no episódio de Shark Tank, da ABC, no dia 27/01/2023

PENNSAUKEN, Nova Jersey, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Scrub Daddy, a marca da Esponja Favorita do Mundo™ aparecerá no programa Shark Tank na sexta-feira, 27 de janeiro às 20h (horário da costa leste dos EUA), no canal ABC. O episódio mostrará uma novidade quanto à nova sede global da Scrub Daddy e como a marca está se saindo depois de dez anos desde a sua exibição original no Shark Tank (em 26/10/2012). A atualização também destacará o recente acordo de parceria bilateral entre a Scrub Daddy, Inc. e a Cif™, marca mundialmente famosa da empresa líder em bens de consumo, Unilever.

A parceria entre a Scrub Daddy e a Unilever envolve a criação, publicidade e distribuição de produtos de marca conjunta, que oferecem a donos de casa a conveniência dos produtos de limpeza Scrub Daddy juntamente com os excelentes produtos de limpeza Cif. A parceria disponibilizará os produtos de marca conjunta nos Estados Unidos e em diversos mercados globais.

"Esta parceria global de associação de marcas representa um marco importante no crescimento e reconhecimento mundial da nossa marca Scrub Daddy. Ao fazer a parceria com a Unilever, uma das maiores e mais conceituadas empresas de bens de consumo do mundo e sua marca internacionalmente famosa de produtos de limpeza, CIF, estamos bem posicionados para um crescimento exponencial nos EUA e internacionalmente", disse Aaron Krause, presidente e CEO da Scrub Daddy, Inc.

"Estamos entusiasmados com esta parceria, que permitirá que a Scrub Daddy and a Cif alcancem mais consumidores nos EUA, Europa e Ásia e tornem a limpeza divertida juntos", disse Aseem Puri, CEO da Unilever International.

Fundada em 2012, a Scrub Daddy, uma das empresas de maior sucesso na história do Shark Tank, está redefinindo a categoria de limpeza em lojas ao redor do mundo em 27 países. A carinha feliz da esponja Scrub Daddy, com olhos e boca recortados, é exclusiva por seu material patenteado FlexTexture®, que muda de textura. Atualmente, a empresa de esponja com o rosto sorridente oferece uma linha completa de 88 recursos inovadores de limpeza, incluindo esponjas de uso frente e verso Scrub Mommy e Sponge Daddy, Barbeque Daddy, Scour Daddy e o sistema dosador de sabão Soap Daddy, para citar apenas alguns itens.

Os produtos Scrub Daddy podem ser encontrados na maioria dos principais varejistas regionais e nacionais americanos, bem como internacionais, incluindo Target, Walmart, Tesco, Amazon, Lowe's, Kroger e Safeway/Albertson's. A missão da Scrub Daddy é desenvolver as ferramentas de limpeza mais inovadoras e divertidas do mundo. Para mais informações sobre a empresa, acesse scrubdaddy.com ou smileshop.scrubdaddy.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1990225/sd_cif_logo_sm2__002__ID_22e1e8981a85_Logo.jpg

FONTE Scrub Daddy

