Scytáles AB, juntamente com a Netcompany-Intrasoft, ganha contrato histórico com a EU Digital Wallet

ESTOCOLMO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Scytáles AB, juntamente com a Netcompany-Intrasoft, membro do NETCOMPANY Group A/S, recebeu o tão esperado contrato da European Digital Identity Wallet, abrangendo serviços de desenvolvimento, consultoria e suporte.

Em 2021, no auge da pandemia da COVID-19, e após anúncios desde 2020 do seu presidente, a Comissão Europeia anunciou planos para uma estrutura de European Digital Identity disponível para todos os cidadãos, residentes e empresas da UE.

O objetivo final é uma e-identity europeia segura, disponível para todos os cidadãos da UE, em toda a UE e em todas as atividades. Isso incluiria meios de identificação digital, assinaturas eletrônicas, validação de documentos e implicaria transparência no uso de dados.

A European Digital Identity Wallet oferecerá a referência para uma identificação digital segura e transparente em toda a UE, garantindo, ao mesmo tempo, a segurança dos dados que cada cidadão fornece. Os benefícios são múltiplos, desde a facilidade de uso até a redução de custos para as empresas e a possibilidade de transações transfronteiriças.

A carteira será desenvolvida pela Scytáles AB e pelo líder do consórcio, Netcompany-Intrasoft, com sede em Luxemburgo, e oferecida aos estados-membros e outras partes interessadas para implementar os requisitos da regulamentação de uma estrutura para a European Digital Identity.

O sr. Konstantin Papaxanthis, CEO da Scytáles AB: "Desde a pandemia global, a digitalização de processos para empresas e serviços públicos tornou imperativa a identificação digital segura. A EU Digital Wallet simplificará a vida diária dos cidadãos e empresas da UE e criará oportunidades de crescimento para serviços públicos e privados em todo o território. Estamos honrados por receber o contrato de EU Digital Wallet com nosso respeitável parceiro e orgulhosos pelo reconhecimento da tecnologia líder mundial da Scytáles."

Sobre a Scytáles:

A Scytáles é a desenvolvedora líder de carteiras de habilitação ISO-Mobile, Mobile IDs e Derived Mobile IDs como um complemento para documentos impressos de segurança e mecanismos de validação físicos e na web. Com nossas tecnologias totalmente compatíveis com ISO, somos os líderes globais da nova geração de credenciais pessoais usando um telefone celular enquanto autorizamos quais dados serão compartilhados. Permitimos a mobilidade e a validação em tempo real nos modos online e offline. A Scytáles AB representa a Suécia como especialista em vários órgãos de padronização. Sede em Estocolmo, Suécia e escritórios nos Estados Unidos, Grécia e Portugal.

www.scytales.com

https://www.linkedin.com/company/scytales-ab/

Contato para a imprensa:

Anna Seddigh

Diretora de Comunicações

[email protected]

[email protected]

0046 (0) 70.988 60 48

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1959272/Scytales_Logo.jpg

FONTE Scytáles AB

SOURCE Scytáles AB