SD Conecta lança a primeira comunidade médica online, segura e exclusiva para cardiologistas

Presente no cenário de comunidades médicas há 6 anos, a SD Conecta, apoiada pela farmacêutica Sanofi, criou uma comunidade para cardiologistas se conectarem, trocarem experiências e discutirem casos clínicos

Projeto inovador e pioneiro na América Latina, a plataforma tornou possível a conexão de médicos de todo o país para um objetivo comum: proporcionar o melhor cuidado aos pacientes.

A SD Conecta lançou a primeira comunidade online focada em cardiologistas, a CardioGram. O evento de lançamento, realizado no Cubo Itaú, em São Paulo, aconteceu de forma híbrida, e contou com presença de cardiologistas de referência no país. Com o apoio da farmacêutica Sanofi, a CardioGram foi criada para médicos que desejam se conectar, consultar seus colegas e manter-se atualizados, além de oferecer um ambiente de troca de experiências, discussões de casos clínicos, conteúdos relevantes e práticos em uma plataforma segura e exclusiva para médicos.

"A necessidade dos médicos desenvolverem habilidades no ecossistema digital, tornou-se imprescindível. Nosso objetivo é que conteúdos abertos e gratuitos para esses profissionais possam acontecer em um ambiente seguro e com aprendizado entre pares, membros da comunidade CardioGram. No final das contas, estamos reduzindo os limites geográficos para o atendimento médico de excelência.", explica o fundador e CEO da SD Conecta, Dr. Lorenzo Tomé, médico radiologista e professor universitário.

A partir de agora, médicos cardiologistas de todo país poderão se conectar, trocar experiências, discutir casos de pacientes e contar com uma segunda opinião dos colegas da comunidade. No momento em que um médico posta uma dúvida sobre o caso de um paciente que acabou de ser atendido, todos os membros da comunidade recebem uma notificação. A partir daí, colegas mais experientes ou que já tiveram a mesma vivência em clínica, podem acessar a plataforma e opinarem para ajudar o colega.

Dentro da plataforma também é possível agendar reuniões individuais online com médicos referência de grandes instituições médicas, como Dante Pazzanese e INCOR, tudo isso de forma gratuita, simples e prática.

Com o lançamento da CardioGram, a startup, que já possui 11.900 médicos cadastrados, pretende levar a iniciativa para as demais especialidades médicas.

Para entrar na comunidade CardioGram e ter acesso aos conteúdos é necessário ter um registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

FONTE SD Conecta

